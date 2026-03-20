На новой монете с Трампом нашелся забавный момент (фото)

Окончательное решение о выпуске принимает Министерство финансов

Дизайн утвержденной в честь 250-летия Штатов монеты с изображением Дональда Трампа вызвал немало вопросов в сети. Американцев интересует не только законно ли на деньги помещать живых людей, но и почему слово "Свобода" имеет две даты.

Как отмечает NBC News, федеральная комиссия, которая преимущественно состоит из членов, назначенных президентом США, утвердила дизайны 24-каратной золотой монеты. На ней изображен глава Белого дома в Овальном кабинете с датами 1776 год с одной стороны и 2026 год с другой.

На реверсе также есть надпись "Liberty" (англ. "свобода"). Причем, так как никаких упоминаний о 250-й годовщине нет, надпись можно прочесть как "время, когда в США существовала свобода" — с 1776 (собственно, год создания государства) по 2026-й.

Новая монета с Трампом

На аверсе будет орёл с надписью Соединенные Штаты Америки и "E pluribus unum" — латинская фраза, которая переводится как "Из многих — единое" (или "Один из многих"). Она является традиционным девизом США, размещенным на печати и монетах. Надпись "In God we trust" — в Бога мы верим.

Заметим, что золотая монета все еще нуждается в официальном одобрении Министерства финансов, учитывающем позиции как Комиссии по изобразительному искусству, так и Общественного консультативного комитета по чеканке монет (CCAC).

Однако американцев больше беспокоят не надписи, а действительно ли живых деятелей можно размещать на монетах. На самом деле да, особенно, если это касается памятной монеты, не являющейся платежным средством. Вот если Белый дом или Трампа захотят изобразить президента США на оборотном номинале — это будет нарушением закона.

К тому же в сети не забыли упомянуть и скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, в материалах которого также фигурировал Трамп. В настоящее время, несмотря на смерть подозреваемого, суд продолжает расследование, а президент США отрицает причастность к секс-вечеринкам или материалам дела.

Менета с Трампом и Эпштейном. Сгенерированно ИИ

Американцы в комментариях не только возмущались, но и предлагали свои варианты монеты, которые, по их мнению, более реалистичны. Люди писали:

