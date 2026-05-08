Вперше: Кейт Міддлтон готується до події, яку уникала через рак

Вперше за три роки принцеса повернеться до важливої місії

Після року боротьби з хворобою та тривалого відновлення Кейт Міддлтон офіційно повертається до міжнародної діяльності. На неї чекає важлива подія, яку вона уникала з 2024 року.

44-річна принцеса Уельська готується до своєї першої офіційної закордонної поїздки з моменту досягнення ремісії. Як повідомляє видання People з посиланням на Кенсінгтонський палац, наступного тижня Кейт вирушить у дводенний політ до Італії. Пунктом призначення стане місто Реджо-Емілія. Цей візит стане знаковою подією не лише для королівської родини, а й для всього світу, який стежив за здоров’ям принцеси.

Головна мета візиту – відвідування Центру раннього розвитку дітей Королівського фонду. Цю організацію Кейт заснувала у 2021 році, щоб привернути увагу до того, як досвід перших років життя формує майбутнє людини.

У рамках програми принцеса зустрінеться з місцевими освітянами, батьками та дітьми. Її мета — особисто вивчити знаменитий "Реджіо-Емілійський підхід". Ця унікальна освітня методика ставить у центр індивідуальність дитини, адаптуючи навчання під його особистий стиль мислення та інтереси.

Нагадаємо, що останні два роки стали для принцеси серйозним випробуванням. У березні 2024 року Кейт відкрито повідомила про діагностований рак і початок лікування. Вже у вересні стало відомо про завершення складного курсу хімієтерапії. Пізніше принцеса підтвердила, що хвороба перебуває на стадії ремісії.