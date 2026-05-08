Чи варто боятися масованих ударів 9 травня: Кулеба пояснив

Колишній очільник МЗС сказав, до чого готуватися Україні

Росія у разі певних подій в Москві 9 травня може вдатися до чергового масованого удару по Україні, однак говорити про якусь "нову" загрозу не доводиться. Від початку повномасштабної війни РФ вже неодноразово намагалася бити по центрах українських міст і продовжує робити це регулярно.

Такою думкою поділився ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері власного Youtube-каналу. Українці вже переживали такі атаки.

За його словами, з 24 лютого 2022 року Росія неодноразово намагалася знищити не лише центр Києва, але і центри інших міст України. Час від часу їй вдається кудись та й влучити.

"Тому сказати, що вони ніколи цього не намагалися зробити, а тут вже погрожують, що тепер точно спробують, це було б перебільшення", – зауважив дипломат.

Дмитро Кулеба. Фото: Getty Images

Безумовно, Росія спробує відповісти якимось дуже гучним наймасованішим ударом по Україні, зазначив він. Це станеться, якщо 9 травня під час параду в Москві відбудеться щось жахливе через те, що з України щось прилетить.

"З того, що з нами ще не робили, залишилась тільки тактична ядерна зброя. Але шанс на використання Росією тактичної ядерної зброї проти України на цьому етапі війни є нульовим. Тому буде гучно. Але ми вже переживали такі атаки", – резюмував Кулеба.

Раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що Кремль дійсно боїться атаки 9 травня по Москві та Красній площі, тому стягнув на захист чималу кількість систем ППО. Удари в глиб Росії по НПЗ чи заводах матимуть більше користі для України, особливо у стратегічному плані. Адже це — збитки для армії.