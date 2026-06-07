На кого схожий? Аліна Гросу вперше виклала у мережу світлини синочка

Маленькому Марку-Габріелю вже майже два місяці

Популярна українська співачка Аліна Гросу вирішила більше не ховати свого наймолодшого шанувальника від сторонніх очей. Після нещодавнього хрещення сина Марка-Габріеля артистка вперше поділилася світлинами малюка.

Нові кадри артистка опублікувала у своїх соцмережах. На фото маленький Марк позує на руках у мами та демонструє свої перші емоції перед камерою.

До знімків Гросу додала теплий та жартівливий підпис: "Можна він у вас тут трохи посидить?🙄 P.s. Марку вже майже 2 місяці. Ці світлини з нашого архіву❤️ P.p.s. На останній світлині хоч і здається, що він сидить, він там лежить😉 це візуальний обман, не надавайте нам за це люлей, вже вистачило від дідусів та бабусь".

Син Аліни Гросу Марк-Габріель. Фото: instagram.com/alina_grosu

Судячи з допису, фотографії були зроблені раніше й увесь цей час зберігалися в сімейному архіві. Але тепер, після хрещення маленького Марка, співачка вирішила потішити підписників милими кадрами.

Син Аліни Гросу Марк-Габріель. Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, що Аліна Гросу похрестила первістка у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях. Саме у цьому соборі близько 30 років тому хрестили саму співачку. Також там же відбувалися хрестини її молодшого брата, двоюрідних родичів та їхніх дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Даша Астаф’єва в піджаку на голе тіло розбурхала новою фотосесією. Співачка постала у гарячому образі.