На кого схожий? Аліна Гросу вперше виклала у мережу світлини синочка
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Маленькому Марку-Габріелю вже майже два місяці
Популярна українська співачка Аліна Гросу вирішила більше не ховати свого наймолодшого шанувальника від сторонніх очей. Після нещодавнього хрещення сина Марка-Габріеля артистка вперше поділилася світлинами малюка.
Нові кадри артистка опублікувала у своїх соцмережах. На фото маленький Марк позує на руках у мами та демонструє свої перші емоції перед камерою.
До знімків Гросу додала теплий та жартівливий підпис: "Можна він у вас тут трохи посидить?🙄 P.s. Марку вже майже 2 місяці. Ці світлини з нашого архіву❤️ P.p.s. На останній світлині хоч і здається, що він сидить, він там лежить😉 це візуальний обман, не надавайте нам за це люлей, вже вистачило від дідусів та бабусь".
Судячи з допису, фотографії були зроблені раніше й увесь цей час зберігалися в сімейному архіві. Але тепер, після хрещення маленького Марка, співачка вирішила потішити підписників милими кадрами.
Нагадаємо, що Аліна Гросу похрестила первістка у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях. Саме у цьому соборі близько 30 років тому хрестили саму співачку. Також там же відбувалися хрестини її молодшого брата, двоюрідних родичів та їхніх дітей.
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