В Україні ліквідували мережу магазинів "U420": хто нею володів і чому були скандали

По всій Україні у вівторок, 14 квітня, правоохоронці проводять обшуки в мережі магазинів "U420", яка раніше опинилася у центрі скандалу через продаж психотропних речовин під виглядом сувенірної продукції. Мережа збуту небезпечної продукції було ліквідовано.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Зазначається, що розгалужена інфраструктура збуту діяла у Києві та території Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Було встановлено, що магазини продавали "сувенірну" продукцію, яка фактично містила небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров’ю. Йдеться про такі товари як сувенірні напої та цигарки.

Обшуки у "U420" 14 квітня. Фото: Прокуратура України

З метою прикриття цієї діяльності та легалізації доходів, організатори використали 56 підконтрольних суб’єктів господарювання — так званих "дропів", які фактично не здійснювали реальної діяльності.

Обшук у "U420". Фото: Прокуратура України

Загалом було проведено понад 200 обшуків у приміщеннях мережі, а також за місцями проживання осіб, пов’язаних із мережею "U420". Документування тривало з грудня 2025 року.

Обшук у "U420". Фото: Прокуратура України

Дії учасників кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України.

Розслідування

Мережа позиціонує себе як "кафешопи" та займається продажем продуктів на "основі легалізованого канабісу". Йдеться про "гаші та джоїнти" (на сленгу, гаші — гашиші, джоїнтах — самокрутках з марихуаною, — ред.), які в магазині називають сувенірною продукцією.

Кореспонденти Bihus перевірили склад "сувенірів", які придбали у столичному кіоску. За результатами експертизи приватної лабораторії та Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ, продукція містила синтетичний канабіноїд, який класифікується як різновид наркотику "спайс".

Продукція магазину "U420"

У Bihus.Info додали, що згідно із законом центр МВС має передати результати аналізу до Національної поліції, а та – розпочати розслідування. Цікаво, не тільки те, що ці "сувеніри" можуть придбати навіть підлітки, а й те, що продукцію магазину рекламує чимало відомих інфлюанерів.

Дана психотропна речовина заборонена продавати або розповсюджувати. Додамо, що ця речовина потрапила до списку заборонених Кабміном лише 5 лютого 2026 року. Проте "товар" журналісти придбали за кілька днів до цього. Видання передбачає, що, можливо, "U420" адаптує склад "сувенірів" під чинні заборони, коли вони змінюються.

Результати дослідження продукції "U420"

"U420 став "відомим" завдяки численній рекламі в соцмережах, у тому числі і із залученням відомих блогерів із багатотисячною аудиторією. Серед них – актор Тарас Цимбалюк, Ганна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші", – йдеться у відео.

Обшуки у "U420" 14 квітня. Фото: Нацполіція

Що означає назва скандальної крамниці

"U420" – це не просто рандомні букви та цифри. 420 — у Північній Америці використовують як термін, зміст якого зводиться до "пора покурити" (16:20, або "four-twenty" — означає традиційний час, коли любителі марихуани збираються на перекур).

Отже, назва українського магазину (у цьому випадку U попереду цифр, ймовірно, означає Ukraine) наче прямо вказує на те, що саме він продає.

Обшуки у "U420" 14 квітня. Фото: Нацполіція

Хто власник мережі "U420"

Остаточно з’ясувати, хто ж стоїть за створення мережі "сувенірів", кореспондентам не вдалося, оскільки тут йдеться про класичну схему каламутних бізнесів. Адже торгову марку U420 реєструвала разом із двома суміжними назвами Joint Point та Greenstate компанія Bohemius Plus. ТОВ вказано з основним видом діяльності продаж побутових електротоварів, до якого додали та виробництво чаю, кави, продаж тютюну, фармацевтичних препаратів тощо.

"Загалом, контора виглядає як та, яку і придбали спеціально під мережу магазинів "U420". Керівник та власник ТОВ 34-річний Андрій Юшко", — йдеться у матеріалі.

Торгова марка "U420"

Хто власник ТОВ "Богеміус плюс"

Але й тут закрадаються сумніви, бо виявляється, що власник мережі не має ні шикарних апартаментів, ні автопарку, навіть навпаки – борги за комуналку, аліменти тощо. У той самий час сама мережа використовує всім добре знайому схему, коли замість ТОВ кожен магазин — це окремий ФОП. Тобто якщо ненароком поліція прийде з перевіркою, забере речовини та вручить підозру — відповідальність ляже на власника ФОП.

Постанова суду на Андрія Юшка

"Це проблема тільки конкретного ФОП, на рахунок якого здійснюється оплата в конкретному магазині. Для мережі як такої нічого не буде. Ну, мінус один магазин. Є ще десятки інших", — додає журналістка.

Зауважимо, що єдиною доступною інформацією щодо Андрія Юшка є те, що його затримували за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці березня в Україні почалися погроми магазинів "U420". Зазнали нападу магазини у Харкові, Львові та Києві.