Могилевська показала рідкісне фото молодшої доньки

Дівчинка росте справжньою принцесою

Популярна українська співачка Наталія Могилевська продовжує відкривати завісу свого сімейного життя. Артистка, яка стала мамою для двох сестер, дуже рідко ділиться подробицями побуту, проте цього разу зробила виняток.

У середу, 22 квітня, Наталія опублікувала у своїх Instagram-stories ніжний знімок молодшої доньки Софії. На фото дівчинка знята у профіль і ззаду, демонструючи чарівну зачіску. Волосся малечі прикрасили акуратні рожеві бантики-резинки, що додало кадру особливої милоти.

Варто зазначити, що співачка досі дотримується принципу конфіденційності та не показує обличчя дочок широкому загалу, оберігаючи їхній особистий простір.

Нагадаємо, Наталія Могилевська виховує двох названих дітей з початку повномасштабного вторгнення — Софію та її старшу сестру Мішель — разом зі своїм чоловіком Валентином. За словами артистки, саме чоловік допоміг їй зважитися на цей важливий крок, і зараз їхня родина живе в атмосфері любові та гармонії, яку зірка називає своїм головним досягненням.

Могилевська оберігає своє особисте життя.

Попри величезну популярність виконавиці, її особисте життя завжди залишалося прихованим від сторонніх очей.