Поліцейські, які втекли під час теракту у Києві, вийшли на волю: як так сталось

Прокуратура наполягала на утриманні під вартою

За обох поліцейських — Михайла Дробницького та Ганну Дудіну, які втекли під час теракту у Києві, внесли заставу у розмірі 266 240 грн. До цього адвокат підозрюваних Михайло Баховський повідомляв, що сторона захисту готує апеляції на запобіжні заходи та збирає кошти для внесення застави.

Про це у середу, 22 квітня, повідомляє "Суспільне", посилаючись на інформацію від Київської міської прокуратури.

Напередодні, 21 квітня, суд призначив поліцейським утримання під вартою із правом внесення застави розміром 266 240 грн. для кожного. Прокуратура наполягала на ув’язненні під вартою з огляду на тяжкість наслідків та громадський резонанс справи. Сторона звинувачення вивчатиме повний текст рішення для визначення подальших процесуальних дій.

Теракт у Києві — передісторія

Приблизно о 17 годині 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по людях. 58-річний уродженець Москви вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використав автоматичну зброю.

На місце прибув прокурор міста Києва. Під час штурму спецпідрозділом КОРД стрілок ліквідовано.

Внаслідок стрілянини шестеро людей загинуло та 14 поранено, серед яких дитина. СБУ кваліфікує розстріл цивільних як теракт

У Київській прокуратурі повідомили, що за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що спричинив загибель людей.

Як пише "Українська правда", ім’я стрільця – Васильченков Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Він народився у Москві, але має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

Що сталося під час теракту

У Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомили, що на момент прибуття правоохоронці бачили поранену дитину та двох дорослих з вогнепальними пораненнями, яким перехожі намагалися надати допомогу.

"Поліцейські були обізнані про озброєнного нападника і реальну загрозу життю людей. Закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, щоб припинити збройний напад", — написали в прес-службі ГБР.

Однак копи не застосували зброю та не зробили нічого для припинення стрілянини.

"Натомість екіпаж залишив місце події, фактично залишивши поранених та інших людей без захисту. Через це нападника вчасно не зупинили. Протягом кількох годин озброєний чоловік убив шістьох людей, ще одна людина померла в лікарні", — йдеться у публікації.

Мережу облетіло нове відео втечі поліцейських. На ньому видно, як постраждалий 11-річний хлопчик просить не допомагати йому, а врятувати тата. Як відомо, батько дитини загинув, а мати перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Яке покарання загрожує копам

Поліцейським оголосили підозру у службовій недбалості, яка спричинила смерть людей (за ч. 3 ст. 367 КК України). Їм може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Додамо, що, за даними "Суспільного", патрульних не затримували після події.

У ДБР наголосили, що закон дозволяв поліцейським застосувати зброю щодо нападника. Копи були обізнані, що їдуть на виклик через стрілянину і що є загроза для людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков подав у відставку через дії своїх підлеглих під час теракту у Голосіївському районі міста Києва.