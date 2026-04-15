Тим, хто здає квартири в оренду, хочуть полегшити життя: у Раді розкрили деталі

Влада робить ставку на зниження податків

У Верховній Раді нині не розглядають введення нових штрафів для орендодавців, які здають житло "вчорну" без договору. Замість посилення покарання влада обговорює зниження податкового навантаження, щоб офіційна оренда стала вигіднішою для українців.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат Олена Шуляк.

За її словами, відповідальність за несплату податків із доходів від оренди вже давно передбачена Податковим кодексом.

Якщо податкова отримує інформацію про укладений договір, але податки не сплачуються, застосовуються стандартні санкції: штраф у розмірі 25% від суми боргу плюс пеня, а у разі повторного порушення – 50% і пеня. Тож жодних підстав говорити про підготовку нових штрафів для ринку оренди немає зазначила співрозмовниця.

Шуляк каже, що наразі ведеться єдина дискусія про зменшення податкового навантаження для тих, хто здає житло в оренду, оскільки змусити людей виходити працювати "у білу" за рахунок штрафів просто неможливо.

Єдиний можливий спосіб — зробити так, щоб людині було вигідно це робити. Але за умов нинішнього податкового навантаження — якщо ти не ФОП, то мусиш заплатити 23% (18% ПДФО і 5% військового збору), про це годі й говорити. Це одна з головних причин, чому люди уникають офіційних договорів. Про це красномовно свідчить і статистика — за підсумками 2024 року задекларувати дохід від здачі житла в оренду 900 українців пояснює нардеп.

Олена Шуляк. Фото: Facebook

У зв’язку з цим йдеться про обговорення законодавчих ініціатив, які мають зробити офіційну оренду економічно доцільною для звичайних власників житла. Зокрема йдеться про зниження ПДФО з 18 до 5%, а також про окремі підходи для тих випадків, коли житло здається в оренду внутрішньо переміщеним особам.

Головне про оренду житла в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Після того, як податки можуть знизити, наступним кроком, ймовірно, може стати наведення ладу на ринку оренди. Наприклад, запровадять обов’язкову реєстрацію договорів. Однак нардеп наголосила, що це питання найближчим часом не розглядатимуть.

Окремо хочу спростувати інформацію щодо того, що в Парламенті нібито вже готують нові механізми контролю за неофіційною орендою – через перевірки, банки, ОСББ чи комунальні служби. Наразі жодних нових інструментів примусу не розробляють, а чинне законодавство в цій частині вже існує і не змінюється підсумувала Шуляк.

Передісторія

Олена Шуляк розповідала "Телеграфу", що в Україні хочуть, щоб здавати житло можна було лише офіційно – із договором. А для тих, хто здаватиме квартиру чи будинок "вчорну", щоб було передбачено штраф.

Ідея полягає в тому, щоб українці перестали приховувати свої прибутки від оренди. Передбачається, що великі суми штрафів змусять людей виконувати вимоги та не здавати житло відкрито.

"Люди вже не ризикуватимуть, тому що в тебе завжди є сусіди, які можуть розповісти, податкова, яка може перевірити. Коли ти розумієш, що можеш отримати високий штраф, ти подумаєш і краще зареєструєш договір оренди", — пояснила Шуляк.

Вона додала, що легальне здавання житла в оренду буде вигідне самим орендодавцям, оскільки дохід стане "білим". Це спростить роботу із банками.

Також пропонується встановити мінімальний термін оренди на рівні 3 років. У той же час очікується зменшення податків для орендодавців: для короткострокової оренди можуть встановити вищу ставку, а для довгострокової — нижчу.

На думку нардепа, поєднання чітких стандартів житла, мінімальних термінів оренди та диференційованого оподаткування зробить ринок прогнозованішим.

