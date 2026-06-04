Після гучного розлучення і зізнання у зрадах: Віктор Розовий показав нову кохану

Гуморист зізнався, що планує одружитися

Відомий український гуморист та ветеран війни Віктор Розовий після гучного розлучення з дружиною та зізнанння у зрадах, знову заговорив про особисте життя. Цього раз він не лише розповів про нові стосунки, а й вперше показав свою обраницю.

В інтерв'ю Сергію Іванову на YouTube-каналі "Ісландія ТВ" Розовий зізнався, що зараз поруч із ним перебуває дівчина на ім'я Яна-Катерина. Саме вона, за словами ветерана, супроводжує його під час реабілітації після важкого поранення та допомагає у повсякденному житті.

"Зараз їздить зі мною, підтримує мене по реабілітаціях. Просто людина постійно зі мною, допомагає по реабілітаційних центрах", — поділився Розовий

Під час розмови ведучий не втримався від жартів і поцікавився, чи планує Віктор зробити коханій пропозицію. Іванов навіть уявив романтичний сценарій із білим конем, квітами та циганським ансамблем. Сам Розовий поставився до цієї ідеї з гумором, але водночас дав зрозуміти, що думки про шлюб у нього справді є.

Дівчина Віктора Розового Яна-Катерина. Фото: скріншот з відео

За словами військового, він допускає можливість одруження в майбутньому, однак зараз головним пріоритетом залишається відновлення здоров'я. "Думаю, так. Але треба реабілітуватися. Я прекрасно усвідомлюю, що спочатку потрібно відновитися", — пояснив він.

Також Розовий відверто розповів, що після поранення досі має серйозні фізичні обмеження. Він зазначив, що ліва рука працює не повністю, також є проблеми з лівою ногою та правою стопою. Саме тому чоловік хоче спершу стати максимально самостійним, перш ніж робити наступні серйозні кроки в особистому житті.

Сергій Іванов та Віктор Розовий. Фото: скріншот з відео

Нагадаємо, що скандал із Віктором Розовим спалахнув влітку 2025-го року. В інтерв'ю Раміні Есхакзай він зізнався, що зраджував дружину, але виправдав себе тим, що "на це були причини". За його словами, інтим був поганим всі 13 років їхніх стосунків.

Розовий пояснив, що однією з причин його зрад стали проблеми в інтимному житті подружжя. За його словами, коли він служив у Краматорську, то просив дружину приїжджати до нього частіше, адже йому "башню рвало". Однак Ольга, як стверджує комік, відмовлялася, бо не хотіла їхати так далеко та боялася обстрілів.

Згодом в інтерв'ю Маші Єфросиніній Ольга розповіла про сексуальні бажання свого ексчоловіка. За її словами, хотів випорожнитися на неї, а оскільки вона відмовлялася від цього, "він знайшов ту, яка погодилась".

Раніше "Телеграф" розповідав які меми наробили українці після скандального інтерв'ю Віктора Розового. У Threads жарти ще довго не вщухали.