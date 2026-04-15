Тем, кто сдает квартиры в аренду, хотят облегчить жизнь: в Раде раскрыли детали

Власти делают ставку на снижение налогов

В Верховной Раде в настоящее время не рассматривают введение новых штрафов для арендодателей, сдающих жилье "вчерную", без договора. Вместо ужесточения наказания власти обсуждают снижение налоговой нагрузки, чтобы официальная аренда стала более выгодной для украинцев.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, ответственность за неуплату налогов с доходов от аренды уже давно предусмотрена Налоговым кодексом.

Если налоговая получает информацию о заключенном договоре, но налоги не уплачиваются, применяются стандартные санкции: штраф в размере 25% суммы долга плюс пеня, а в случае повторного нарушения – 50% и пеня. Так что никаких оснований говорить о подготовке новых штрафов для рынка аренды нет. отметила собеседница.

Шуляк говорит, что в настоящее время ведется единственная дискуссия об уменьшении налоговой нагрузки для сдающих жилье в аренду, поскольку заставить людей выходить работать "в белую" за счет штрафов просто невозможно.

Единственный возможный способ – сделать так, чтобы человеку было выгодно это делать. Но при нынешней налоговой нагрузке — если ты не ФЛП, то должен заплатить 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора), об этом и говорить нечего. Это одна из главных причин, почему люди избегают официальных договоров. Об этом красноречиво свидетельствует и статистика – по итогам 2024 года задекларировали доход от сдачи жилья в аренду 900 украинцев. объясняет нардеп.

В связи с этим идет обсуждение законодательных инициатив, которые должны сделать официальную аренду экономически целесообразной для обычных собственников жилья. В частности, речь идет о снижении НДФЛ с 18 до 5%, а также об отдельных подходах для тех случаев, когда жилье сдается в аренду внутренне перемещенным лицам.

После того как налоги могут снизить, следующим шагом, вероятно, может стать наведение порядка на рынке аренды. К примеру, введут обязательную регистрацию договоров. Однако нардеп подчеркнула, что этот вопрос в ближайшее время рассматривать не будут.

Отдельно хочу опровергнуть информацию о том, что в Парламенте якобы уже готовятся новые механизмы контроля за неофициальной арендой – через проверки, банки, ОСМД или коммунальные службы. Пока никаких новых инструментов принуждения не разрабатывают, а действующее законодательство в этой части уже существует и не меняется. подытожила Шуляк.

Предыстория

Елена Шуляк рассказывала "Телеграфу", что в Украине хотят, чтобы сдавать жилье можно было только официально — с договором. А для тех, кто будет сдавать квартиру или дом "вчерную", чтобы был предусмотрен штраф.

Идея заключается в том, чтобы украинцы перестали скрывать свои доходы от аренды. Предполагается, что большие суммы штрафов заставят людей выполнять требования и не сдавать жилье открыто.

"Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты понимаешь, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды", — объяснила Шуляк.

Она добавила, что легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям, поскольку доход станет "белым". Это упростит работу с банками.

Также предлагается установить минимальный срок аренды на уровне 3 лет. В то же время, ожидается уменьшение налогов для арендодателей: для краткосрочной аренды могут установить более высокую ставку, а для долгосрочной — более низкую.

По мнению нардепа, сочетание четких стандартов жилья, минимальных сроков аренды и дифференцированного налогообложения сделает рынок более прогнозируемым.

