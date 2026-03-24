"Нас врятувала церква поруч": заклад Клопотенка був в епіцентрі атаки на Львів
Із командою ресторану, за словами Євгена, все добре
У вівторок, 25 березня, Львів опинився під обстрілом. У центрі міста був приліт російського "шахеда", внаслідок чого постраждали люди та було пошкоджено різні будівлі. Серед закладів, що опинилися поряд з місцем атаки, — кафе "Інші" від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Шоумен повідомив, що його команда і приміщення кафе в безпеці. Про це Клопотенко написав у Threads.
"Годину тому у Львові по центру влучила ракета. Дякую всім, хто написав, пише і хвилюється. З командою кафе "Інші", яке зовсім поруч з місцем влучання, все добре, з приміщенням — теж. Сьогодні нас буквально врятувала церква поруч. Але, на жаль, уже зараз відомо про постраждалих. Бережіть себе та близьких і донатьте на ППО", — написав зірковий шеф
Клопотенко підкреслив важливість безпеки та підтримки. Церква поруч допомогла уникнути пошкоджень, однак загальна ситуація залишається тривожною через постраждалих. Він також закликав людей підтримувати систему ППО і дбати про себе та рідних.
Заклад "Інші" — відоме львівське кафе, яке відрізняється сучасною кухнею та авторськими стравами Клопотенка. Попри близькість до епіцентру обстрілу, команда продовжує працювати над безпекою працівників і відвідувачів.
