"Нас врятувала церква поруч": заклад Клопотенка був в епіцентрі атаки на Львів

Із командою ресторану, за словами Євгена, все добре

У вівторок, 25 березня, Львів опинився під обстрілом. У центрі міста був приліт російського "шахеда", внаслідок чого постраждали люди та було пошкоджено різні будівлі. Серед закладів, що опинилися поряд з місцем атаки, — кафе "Інші" від відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Шоумен повідомив, що його команда і приміщення кафе в безпеці. Про це Клопотенко написав у Threads.

"Годину тому у Львові по центру влучила ракета. Дякую всім, хто написав, пише і хвилюється. З командою кафе "Інші", яке зовсім поруч з місцем влучання, все добре, з приміщенням — теж. Сьогодні нас буквально врятувала церква поруч. Але, на жаль, уже зараз відомо про постраждалих. Бережіть себе та близьких і донатьте на ППО", — написав зірковий шеф

Клопотенко підкреслив важливість безпеки та підтримки. Церква поруч допомогла уникнути пошкоджень, однак загальна ситуація залишається тривожною через постраждалих. Він також закликав людей підтримувати систему ППО і дбати про себе та рідних.

Заклад "Інші" — відоме львівське кафе, яке відрізняється сучасною кухнею та авторськими стравами Клопотенка. Попри близькість до епіцентру обстрілу, команда продовжує працювати над безпекою працівників і відвідувачів.

