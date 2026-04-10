Тіньовий флот теж в зоні ризику: як Україна паралізувала танкери РФ та що буде далі

Києву вдається стримувати нафтогазові доходи РФ

Українські удари по нафтогазовій структурі Росії дозволили вивести майже в нуль дохід Кремля за рахунок зростання цін та послаблення американських санкцій. Москва недоотримала щонайменше 1,7 млрд доларів.

Про це під час брифінгу повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає кореспондентка "Телеграфу". За його словами, українські кінетичні санкції (удари) проти російської нафти за кілька тижнів дали чималий результат.

"Через кінетичні санкції ми зараз бачимо незароблені 1,7 мільярда доларів – це те, що Росія не отримала через відсутність можливості технічно експортувати певну кількість нафти з двох балтійських портів і Новоросійська", — наголосив Власюк.

Він додав, що нафта, яка вже була в морі, продавалась Росією переважно в Індію у зв'язку з послабленням санкцій США. У лютому дохід Росії був досить низьким — 9 млн доларів.

"За березень, оцінку ще трохи передчасно казати. Я бачив цифру 14 мільярдів доларів заробітку. На мій погляд вона завищена, я не думаю, що вони стільки змогли заробити. Це близько 12 мільярдів, що гірше, ніж лютий, але краще, ніж, умовно, жовтень до початку запровадження санкцій, коли було 15-17 млрд доларів", — каже уповноважений президента.

За його словами, Україні в цілому вдається стримувати нафтогазові доходи РФ. Вони за три місяці перевершили річний план дефіциту бюджету. Всі інші структурні зміни, кризи або проблеми, які відбулися в російській економіці, нікуди не ділися. Тобто те, про що говорили спочатку виникнення цієї ситуації з блокуванням Ормузької протоки: це дасть росіянам заробити додаткові кошти, які вони відправлять на війну, але це не врятує їх в цілому стратегічно, з точки зору структурних проблем економіки. І саме такий розвиток Київ наразі спостерігає.

Власюк сподівається, що Ормузьку протоку таки розблокують, і вплив санкцій повернеться до того стану, яким він був, наприклад, за підсумками лютого. При цьому жодного впливу від послаблення російських санкцій на ціну не спостерігається. Тобто це показники, які між собою не корелюються. Від того, що послабили санкції на російську нафту, нічого з точки зору ціноутворення не змінилося. І це було не важко передбачити.

Ормузька протока на карті

"Чому? Тому що російський експорт в кращі часи — це орієнтовно 6% глобальної нафти морем. Через Ормуз проходить 30%. Було неможливо, щоб ці 6% максимум суттєво вирішили проблему відсутності 30%.

Чому американці ухвалили те рішення, ми так до кінця не розуміємо. Сподіваємося, що як тільки Ормуз буде розблоковано, всі ці санкції проти російської нафти повернуться з новою силою. А краще навіть, якщо з'являться нові санкції, і це буде абсолютно чесно і справедливо", — каже він.

За його словами, завдяки кінетичним санкціям з 4 квітня жоден танкер не зайшов і не вийшов з портів. Тобто вони дисфункціональні: не працюють, не приймають, не вантажать. В Усть-Луга теж з 1 квітня практично нічого не відбувається. Приморськ потрошку відновився — там в середньому 2 танкери на день почали заходити, виходити. Власюк додав, що виключати можливість того, що в зоні ризику опиняться танкери тіньового флоту, не слід.

