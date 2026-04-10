Теневой флот тоже в зоне риска: как Украина парализовала танкеры РФ и что будет дальше

Киеву удается сдерживать нефтегазовые доходы РФ

Украинские удары по нефтегазовой структуре России позволили вывести почти в ноль доход Кремля за счет роста цен и ослабления американских санкций. Москва недополучила 1,7 млрд долларов.

Об этом во время брифинга сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает корреспондент "Телеграфа". По его словам, украинские кинетические санкции (удары) против российской нефти за несколько недель дали немалый результат.

"Из-за кинетических санкций мы сейчас видим незаработанные 1,7 миллиарда долларов – это то, что Россия не получила из-за отсутствия возможности технически экспортировать определенное количество нефти из двух балтийских портов и Новороссийска", — подчеркнул Власюк.

Он добавил, что нефть, которая уже была в море, продавалась Россией преимущественно в Индию в связи с ослаблением санкций США. В феврале доход России был довольно низким – 9 млн долларов.

"За март оценку еще рано говорить. Я видел цифру 14 миллиардов долларов заработка. На мой взгляд она завышена, я не думаю, что они столько смогли заработать. Это около 12 миллиардов, что хуже, чем февраль, но лучше, чем, условно, октябрь до начала введения санкций, когда было 15-17 млрд долларов", — говорит уполномоченный президента.

По его словам, Украине в целом удается сдерживать нефтегазовые доходы РФ. Они за три месяца превзошли годовой план дефицита бюджета. Все остальные структурные изменения, кризисы или проблемы, произошедшие в российской экономике, никуда не делись. То есть то, о чем говорили сначала возникновение этой ситуации с блокированием Ормузского пролива: это даст россиянам возможность заработать дополнительные средства, которые они отправят на войну, но это не спасет их в целом стратегически с точки зрения структурных проблем экономики. И именно такое развитие Киев наблюдает.

Власюк надеется, что Ормузский пролив разблокируют, и влияние санкций вернется к тому состоянию, каким оно было, например, по итогам февраля. При этом никаких влияний от ослабления российских санкций на цену не наблюдается. То есть, это показатели, которые между собой не коррелируются. Оттого, что ослабили санкции на российскую нефть, ничего с точки зрения ценообразования не изменилось. И это было нетрудно предвидеть.

Ормузский пролив на карте

"Почему? Потому что российский экспорт в лучшие времена — это ориентировочно 6% глобальной нефти по морю. Через Ормуз проходит 30%. Было невозможно, чтобы эти 6% максимум существенно решили проблему отсутствия 30%.

Почему американцы приняли это решение, мы так до конца не понимаем. Надеемся, что как только Ормуз будет разблокирован, все эти санкции против российской нефти вернутся с новой силой. А лучше даже если появятся новые санкции, и это будет абсолютно честно и справедливо", — говорит он.

По его словам, благодаря кинетическим санкциям с 4 апреля ни один танкер не зашел и не вышел из портов. То есть они дисфункциональны: не работают, не принимают, не грузят. В Усть-Луге тоже с 1 апреля практически ничего не происходит. Приморск понемногу восстановился – там в среднем 2 танкера в день начали заходить, выходить. Власюк добавил, что исключать возможность того, что в зоне риска окажутся танкеры теневого флота, не следует.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цена на нефть в мире резко упала.