Великоднє перемир’я Путіна має приховану мету: експерти вказали на важливий нюанс

Експерти сумніваються, що на фронті настане повна тиша

Оголошене Росією Великоднє перемир’я може мати передусім політичні мотиви. Політологи вважають заяву Кремля піар-кроком і тактичним сигналом на зовнішню аудиторію, зокрема США. Росія до останнього уникала рішення про перемир’я, а зрештою оголосила його в односторонньому порядку — і лише на один день: з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Що потрібно знати:

Україна раніше пропонувала припинення вогню на Великдень, але Росія хотіла оголосити його сама

Політологи вважають заяву Путіна піар-кроком і тактичним сигналом для США

Експерти сумніваються, що припинення вогню буде повним через довгу лінію фронту

"Телеграф" запитав експертів, чому так довго тягнули з рішенням, що стоїть за заявою Кремля та чи дотримаються росіяни слова свого лідера.

Ще вранці у четвер 9 квітня у Кремлі запевняли, що жодного рішення немає. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін нібито не ухвалював рішення щодо Великоднього перемир’я.

Втім уже надвечір російська сторона різко змінила риторику. За повідомленнями російських державних медіа, Путін оголосив "великоднє перемир’я". У Кремлі також заявили, що "розраховують", що Україна підтримає цю ініціативу.

У Києві на це відповіли, що ідея припинення вогню не є новою — Україна сама раніше пропонувала подібні кроки і зауважили — це може стати кроком до миру. Президент Володимир Зеленський сказав: "Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня".

Український політолог Євген Магда зауважив, що Росія тягнула із перемир'ям через власну логіку. "Путіну важливо було оголосити його в такий спосіб, щоб Україна не мала можливості відмовитися з одного боку, а з іншого боку показати, що це саме вони оголошують це Великоднє перемир'я, хоча Володимир Зеленський пропонував його раніше", — пояснює експерт. Мета Москви — сформувати альтернативний порядок денний. При цьому чи втримаються росіяни від обстрілів сказати важко. "Лінія фронту довга", — наголошує Магда.

Політолог Володимир Фесенко також зауважив, що Путін "мав" оголошувати перемир'я особисто і на той термін, як він сам вирішив.

"З одного боку, як і минулого разу, це піар-акція в інтересах Путіна. З іншого боку, це тактичний крок на адресу американців. Саме в цей день до Штатів приїжджає Кирило Дмитрієв, російський переговорник, але головна мета його переговорів – це не припинення вогню, не угода про мир і навіть не відновлення переговорів, хоча ця тема буде обговорюватись. Я думаю, що головна мета – це домовленість про продовження рішення США щодо припинення американських санкцій щодо російської нафти", — каже Фесенко і припускає, що можливе припинення санкцій ще на місячний термін. Головна причина — економічна, США потрібне зниження ціни на нафту.

Подвійна гра — рішення про Великоднє перемир'я не означає якихось змін в переговорному процесі і не означає, що відкривається можливість для припинення вогню в цілому. Володимир Фесенко, політолог

Фесенко вважає, що перемир'я буде не повним, деінде вогонь не припинятиметься, та лишиться ситуативним: "Росія зараз в цьому не зацікавлена і американці поки не здійснюють тиск на Росію в цьому питанні. Так що вся ця заява Путіна, це не більше, ніж піар-крок, пропагандистські ігри, не більше того".

Проте головне — не перемир'я. Найважливіше, чи відбудеться обмін полоненими, вважає політолог. "Якщо він відбудеться, значить переговорний процес триває і можна досягати певних домовленостей, хоча б з гуманітарних питань", — зазначив експерт.

Нагадаємо, останнє перемир'я встановлювали в кінці лютого — енергетичне. Росія не припинила обстріли, хоч і обирала інші цілі.

