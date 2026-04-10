Пасхальное перемирие Путина имеет скрытую цель: эксперты указали на важный нюанс

Эксперты сомневаются, что на фронте наступит полная тишина

Россия до последнего избегала решения о Пасхальном перемирии, а в конце концов объявила его в одностороннем порядке — и только на один день с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Что нужно знать:

Украина раньше предлагала прекращение огня на Пасху, но Россия хотела объявить его сама

Политологи считают заявление Путина пиар-шагом и тактическим сигналом для США

Эксперты сомневаются, что прекращение огня будет полным из-за длинной линии фронта.

"Телеграф" спросил экспертов, почему так долго тянули с решением, что стоит за заявлением Кремля и будут ли придерживаться россияне слова своего лидера.

Еще утром в четверг, 9 апреля, в Кремле уверяли, что никакого решения нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин якобы не принимал решения о Пасхальном перемирии.

Впрочем, уже к вечеру российская сторона резко изменила риторику. По сообщениям российских государственных медиа, Путин объявил "пасхальное перемирие". В Кремле также заявили, что "рассчитывают", что Украина поддержит эту инициативу.

В Киеве на это ответили, что идея прекращения огня не нова — Украина сама раньше предлагала подобные шаги и заметили — это может стать шагом к миру. Президент Владимир Зеленский сказал: "Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи".

Украинский политолог Евгений Магда отметил, что Россия тянула с перемирием из-за своей логики. "Путину важно было объявить его таким образом, чтобы Украина не имела возможности отказаться с одной стороны, а с другой стороны показать, что именно они объявляют это Пасхальное перемирие, хотя Владимир Зеленский предлагал его раньше", — объясняет эксперт. Цель Москвы — сформировать альтернативную повестку дня. При этом удержатся ли россияне от обстрелов сказать сложно. "Линия фронта длинная", — подчеркивает Магда.

Политолог Владимир Фесенко также отметил, что Путин "должен был" объявлять перемирие лично и на тот срок, как он сам решил.

"С одной стороны, как и в прошлый раз, это пиар-акция в интересах Путина. С другой стороны, это тактический шаг в адрес американцев. Именно в этот день в Штаты приезжает Кирилл Дмитриев, российский переговорщик, но главная цель его переговоров — это не прекращение огня, не соглашение о мире и даже не возобновление переговоров, хотя эта тема будет обсуждаться. Я думаю, что главная цель — это договоренность о продлении решения США о приостановке американских санкций в отношении российской нефти", — говорит Фесенко и предполагает, что возможно продление санкций еще на месячный срок. Главная причина — экономическая, США нужно снижение цены на нефть.

Двойная игра — решение о Пасхальном перемирии не означает каких-либо изменений в переговорном процессе и не означает, что открывается возможность прекращения огня в целом. Владимир Фесенко, политолог

Фесенко считает, что перемирие будет не полным, кое-где огонь не будет прекращаться, и останется ситуативным: "Россия сейчас в этом не заинтересована и американцы пока не оказывают давление на Россию в этом вопросе. Так что все это заявление Путина, это не больше, чем пиар-шаг, пропагандистские игры".

Однако главное – не перемирие. Самое важное, произойдет ли обмен пленными, считает политолог. "Если он состоится, значит, переговорный процесс продолжается и можно достигать определенных договоренностей, хотя бы по гуманитарным вопросам", — отметил эксперт.

Напомним, последнее перемирие устанавливали в конце февраля — энергетическое. Россия не прекратила обстрелы, хотя и выбирала другие цели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конфликте на Ближнем Востоке также установилось перемирие. Оно запланировано на две недели.