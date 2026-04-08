Попереду напружені місяці: банкір спрогнозував, чого чекати від курсу валют в Україні

На валютному ринку України найближчим часом може змінитись ситуація. У другому кварталі — квітні-червні 2026 року курс долара не перевищить 45,5 грн.

Про це "Телеграфу" розповів віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. За його словами, різких стрибків курсу не передбачається, але невелике ослаблення гривні на 3–4% можливе. Панікувати та скуповувати валюту нині не варто.

Другий квартила буде непростим для економіки країни через низку факторів: війну, ціни на пальне та міжнародну фінансову допомогу.

"Вже зараз можна сказати, що валютний ринок відчуватиме тиск економічних і геополітичних обставин, що майже завжди збільшують рівень попиту на валюту. Однак не варто очікувати, що курсові показники можуть раптово здійнятися вгору чи так само зненацька впасти в "курсове провалля". Нацбанк уважно відстежуватиме ситуацію і буде готовий діяти відповідно до обставин", — підкреслив Сергій Мамедов.

Мамедов припускає, що з квітня по червень гривня може ослабнути в межах 3,2-4%, що можна пояснити нестабільністю цін на енергоносії, а також похідними процесами в економіці. Згідно з прогнозом, протягом II кварталу офіційний курс долара коливатиметься в діапазоні 44-45,5 грн., а євро — 51-52,5 грн.

Сергій Мамедов. Фото: Facebook

Експерт вірить утриматися від панічної скуповування валюти одразу з низки причин:

Дефіциту готівки немає;

Гроші вигідніше тримати у гривневих депозитах;

Якщо купувати валюту прямо на піку коливань, можна втратити до 5% на різниці між курсом купівлі та продажу.

"В Україні діє режим "керованої гнучкості", який в умовах війни є оптимальним, адже він гасить будь-які прояви ажіотажу та спрямований на досягнення рівноваги між попитом і пропозицією. Однак ніде правди діти — курсом валют не прикрити загальні економічні тренди. Тому курсова ситуація розвиватиметься не відірвано від економіки. Тобто Нацбанк не триматиме курс на кон’юнктурній "прив’язі", не приховуватиме вплив цінового тиску. Однак не варто й очікувати, що регулятор відпустить ринок, а курсові показники опиняться в неконтрольованому стані. Разом з тим активний розвиток депозитів, дохідність яких із лишком перекриватиме інфляцію, дасть змогу "приборкати" можливий валютний ажіотаж. Довіра до гривні — ось що зараз є важливим для економічного поступу", — пояснив Сергій Мамедов.

Прогноз курсу долара. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик назвав умову, за якої долар знову опуститься нижче 43 грн.