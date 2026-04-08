Впереди напряженные месяцы: банкир спрогнозировал, чего ждать от курса валют в Украине

На валютном рынке Украины в ближайшее время может измениться ситуация. Во втором квартале — апреле-июне 2026 года курс доллара не перевалит за 45,5 грн

Об этом "Телеграфу" рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. По его словам, резких скачков курса не предвидится, но небольшое ослабление гривны на 3–4% возможно. Паниковать и скупать валюту в настоящее время не стоит.

Второй квартила будет непростым для экономики страны из-за ряда факторов: война, цены на топливо и международная финансовая помощь.

"Уже сейчас можно сказать, что валютный рынок будет испытывать давление экономических и геополитических обстоятельств, почти всегда увеличивающих уровень спроса на валюту. Однако не стоит ожидать, что курсовые показатели могут внезапно подняться вверх или так же неожиданно впасть в "курсовую пропасть". Нацбанк будет внимательно отслеживать ситуацию и будет готов действовать в соответствии с обстоятельствами", — говорит эксперт.

Мамедов допускает, что с апреля по июнь гривна может ослабнуть в пределах 3,2-4%, что можно будет объяснить нестабильностью цен на энергоносители, а также производными процессами в экономике. Согласно прогнозу, в течение II квартала официальный курс доллара будет колебаться в диапазоне 44-45,5 грн, а евро — 51-52,5 грн.

Сергей Мамедов. Фото: Facebook

Эксперт соверует воздержаться от панической скупки валюты сразу по ряду причин:

Дефицита наличных денег нет;

Деньги выгоднее держать в гривневых депозитах;

Если приобретать валюту прямо на пике колебаний, можно потерять до 5% на разнице между курсом покупки и продажи.

"В Украине действует режим "управляемой гибкости", который в условиях войны является оптимальным, ведь он гасит любые проявления ажиотажа и направлен на достижение равновесия между спросом и предложением. Однако нечего сказать — курсом валют не прикрыть общие экономические тренды. Поэтому курсовая ситуация будет развиваться не оторванно от экономики. То есть Нацбанк не будет держать курс на конъюнктурной привязи, не будет скрывать влияние ценового давления. Однако не стоит ожидать, что регулятор отпустит рынок, а курсовые показатели окажутся в неконтролируемом состоянии. Вместе с тем активное развитие депозитов, доходность которых с лихвой будет перекрывать инфляцию, позволит "укротить" возможный валютный ажиотаж. Доверие к гривне — вот что сейчас важно для экономического развития", — объяснил Сергей Мамедов.

Прогноз курса доллара. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

