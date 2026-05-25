Трамп ледь не зіпсував весілля власного сина: цікаві деталі

Весілля Трампа-молодшого пішло не за планом

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший напередодні свого весілля з моделлю та світською левицею Беттіною Андерсон, змінив плани. Пара, яка раніше мріяла провести церемонію у Білому домі, вирішила відмовитися від цієї ідеї на тлі загострення ситуації навколо війни з Іраном.

За даними irishstar, Дональд Трамп-молодший ще після заручин у грудні 2025 року розглядав можливість гучного святкування у президентській резиденції. Однак ця ідея викликала неоднозначну реакцію як у суспільстві, так і всередині родини. Повідомляється, що сам Дональд Трамп не підтримав задум сина та назвав такий формат недоречним.

Тепер закохані обрали більш закритий варіант церемонії. Весілля провели на Багамах у вікенд до Дня пам’яті США (23-25 травня). Святкування відбулося у вузькому колі — були присутні лише 40 гостей. Водночас подія все одно була розкішною, адже серед запрошених — представники еліти Палм-Біч.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон. Фото: Getty Images

Для церемонії пара нібито розглядала територію курорту Atlantis Paradise Island. Саме там останніми роками часто відпочивають заможні американські родини та знаменитості.

Дональд Трамп і його син Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Зазначимо, що Дональд Трамп не був присутній на весіллі сина. Він пропустив приватну церемонію на Багамах, пояснивши це тим, що зараз "не найкращий час" через щільний графік та виконання державних справ. У своїй заяві президент США наголосив, що змушений залишатися у Вашингтоні через робочі обов’язки. Не відвідала цю подію і Меланія Трамп.

Проте, на весіллі були присутні діти Дональда Трампа-молодшого від першого шлюбу, а також його сестри й брат — Іванка Трамп, Тіффані Трамп та Ерік Трамп разом із сім’ями. Організацією займався відомий американський декоратор Льюїс Міллер, який працює з багатьма celebrity-весіллями у США. Також медіа повідомляють, що для гостей підготували авторське меню та багатоярусний весільний торт від кондитерів із Палм-Біч.

Фото після весілля Дональда Трампа-молошого. Фото: instagram/@bettina_anderson

Інсайдери зазначають, що Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон вирішили уникнути надмірного розголосу через напружену міжнародну ситуацію. У їхньому оточенні вважають, що масштабне святкування у Білому домі під час війни могло б викликати хвилю критики.

