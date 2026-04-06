Зірка "Венздей" показалася у вишиванці: вона підтримує Україну з початку війни (фото)
Акторка привітала фанів із Великоднем
Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс, володарка "Оскара" та зірка фільмів "Чикаго", "Маска Зорро" і серіалу "Wednesday" опублікувала у соцмережах святкове фото до Великодня — у червоній вишиванці з орнаментом, що нагадує українські традиційні мотиви.
На знімку акторка позує у сорочці насиченого червоного кольору з геометричним візерунком, який візуально перегукується з українською вишивкою. Таке фото акторка опублікувала у Threads
Імовірно, так актриса хотіла підтримати Україну. Публікацію вона підписала коротко: "Happy Easter", адже наразі триває католицький Великдень.
Кетрін Зета-Джонс раніше неодноразово висловлювалася щодо війни в Україні. Після повномасштабного вторгнення Росії вона підтримала українців у соцмережах, закликавши до миру та висловила співчуття до жертв війни.
У лютому 2022 року вона опублікувала в Instagram фото чоловіка з синьо-жовтою нагрудною хусткою, закликавши молитися за українців і додавши хештег #westandwithukraine. 8 березня 2022 року акторка висловила захоплення сміливістю українських жінок у своєму Instagram.
Також Кетрін Зета-Джонс неодноразово демонструвала любов до української культури. Зокрема вона з'являлася у вишиванках від українських дизайнерів, таких як Юлія Магдич та Віта Кін.
