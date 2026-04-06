В Україні можуть посилити покарання для ухилянтів: які заходи вживають зараз та що відомо

Максимальний термін для ухилянтів — вдвічі менший, аніж за СЗЧ

В Україні можуть посилити відповідальність для тих, хто ухиляється від військової служби та тих, хто самовільно залишив військову частину. Також розробляється формула для мобілізації, яка б враховувала потреби військових та чітко показувала терміні служби.

Що потрібно знати:

Робоча група розробляє формулу мобілізації, яка має враховувати потреби армії та строки служби

За словами військового омбудсмана Ольги Решетилової, спочатку потрібно посилити покарання для ухилянтів, а вже потім — за СЗЧ

Влада допускає, що майбутні рішення можуть бути непопулярними

Про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова в інтерв’ю РБК-Україна, наголосивши на необхідності змін підходу до відповідальності. За її словами, насамперед держава має зосередитися саме на ухилянтах, а не лише на покаранні військових. "Моя теза на всіх нарадах – спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім – посилення відповідальності за СЗЧ", — зазначила вона.

За її словами, майбутні рішення влади можуть бути непопулярними. "Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк", — резюмує вона.

Решетилова також акцентує, частина людей уникає служби через невизначеність, скільки потрібно служити тощо, тож наразі в робочій групі намагаються вивести справедливу формулу мобілізації.

Якщо їм сказати, що ви йдете служити на 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив 2-3 роки, потім у тебе знову ротація, знову міняємося. Ольга Решетилова, військовий омбудсман

Покарання за ухилення від мобілізації

Наразі за порушення військового обліку за статтями 210 та 211 КУпАП можна отримати штраф 3 400 – 8 500 грн, якщо повторно протягом року — 8 500 – 17 000 грн. При втраті або псуванні військових документів — 850 — 1 700 грн, повторно або в особливий період — 1 700 – 3 400 грн. За ст. 337 КК України ухилення від військового обліку — штраф 5 100 – 8 500 грн або виправні роботи до 1 року.

Адміністративна відповідальність (ст. 210-1 КУпАП):

неявка до ТЦК або ухилення без поважних причин — штраф 17 000 – 25 500 грн

повторне порушення — до 34 000 грн.

Кримінальна відповідальність (ст. 336 КК України):

ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років

можливе пом’якшення лише у разі добровільного зізнання та співпраці зі слідством.

Покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ)

При відсутності на службі понад три доби настає кримінальна відповідальність, в разі дії воєнного стану чи під час бойових дій — 5–10 років позбавлення волі (ст. 407 КК України). Якщо військовий вчинив порушення вперше, є згода на подальше проходження служби від командира та добровільно повернувся до частини — передбачена можливість уникнути покарання, пояснюють юристи. Зауважимо, цей термін більше, ніж іноді дають за вбивство.

