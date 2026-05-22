Стейтем чи "лисий із Brazzers"? У київському трамваї помітили "зіркового" водія (фото)

Користувачі не можуть зупинитися жартувати

У Києві навіть День вишиванки може перетворитися на кастинг у голлівудський бойовик. Поки зірки, зокрема Софія Ротару, влаштовували фотосесії у традиційному вбранні, інші раптово натрапили на "українську версію" Джейсона Стейтема або Джонні Сінса — просто у трамваї.

У мережі завірусилося фото водія київського трамвая, якого помітили під час роботи 21 травня. Чоловік у вишиванці та з фірмовою лисиною нагадав користувачам знаменитого актора. А дехто взагалі заявив, що це більше схоже на "того самого лисого з Brazzers".

Фото поширили у Telegram-каналі з підписом: "В Києві був помічений святковий Стетхем. Деякі пишуть, що це "лисий з Brazzers". І якщо чесно — інтернет цього дня працював швидше за столичні затори.

Водій травмая схожий на Джейсона Стейтема. Фото: https://www.instagram.com/kate.sher/)

На фото чоловік спокійно сидить у кабіні під час рейсу, а кадр виглядає як постер до української версії "Перевізника". Тим більше, що жарти під дописом були максимально в тему. Хтось запитав: "Нову серію "Перевізника" знімають?", а інші вже охрестили водія "справжнім Перевізником".

Не обійшлося й без класичного народного гумору. Один із коментаторів написав: "Був бджолярем, походу прогорів — тепер на трамваї катає", натякаючи на образи з мемів про Стетхема, які роками гуляють інтернетом. А ще один жарт у класичному українському стилі: "Вовк — не wolf, вовк — work (с) Дж. Стетхемчук".

Раніше "Телеграф" розповідав, що блокнот як у Буданова можна купити у популярному магазині. Дізнайтеся, скільки він коштує.