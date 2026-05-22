Лукашенко на розкарячці: наскільки вірогідний новий наступ з Білорусі

Загрозу повномасштабних дій фахівці оцінюють як низьку, але є ризик провокацій

Небезпека нападу з боку Білорусі для України є реальною, хоча експерти вважають такий розвиток подій малоймовірним. Водночас глава Росії Володимир Путін давно поклав око на білоруську армію.

Оцінкою ситуації щодо загрози з боку Білорусі з "Телеграфом" поділилися ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман та військовий експерт, керівник проєктів з безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук. За словами Гетьмана, навіть якщо небезпека становить 1% військове керівництво країни має на це реагувати.

Росія та Білорусь можуть спробувати спровокувати Україну, — Олексій Гетьман

"Навіть якщо є один відсоток того, що може відбутися з боку Білорусі, то на це треба реагувати. Сильної загрози, що незабаром можна розпочатись наступ, немає. Там немає у росіян таких сил та засобів для того, щоб це зробити. Вони будують дороги, проводять навчання, але концентрації сил та засобів на нашому кордоні з Білорусі, таких, щоби могли якось вплинути, кудись просунутися, таких концентрацій немає", — зазначив експерт.

У процентному відношенні Гетьман оцінює небезпеку агресії з боку Білорусі у 2-3%. За його суб'єктивною оцінкою, це не більше 5%.

Олексій Гетьман. Фото: facebook.com/alexeyhetman

За словами Гетьмана, загроза нападу з боку Білорусі реальна, хоча її ймовірність дуже невелика. Це якщо казати про повномасштабні військові дії, але ризик провокацій — дуже великий.

Ознаки моживого наступу з боку Білорусі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Росіяни з білорусами можуть зробити якійсь дії, які б спровокували Україну завдати ударів у відповідь. А потім звинувачувати нас, що ми нібито напали на Білорусь.

Наприклад, росіяни можуть зайти на територію України в білоруській формі й таким чином "підставити" Мінськ. Проте, каже Гетьман, якщо кордон України перейдуть військові та техніка з білоруськими знаками розрізнення, буде не так важливо, білоруси це чи росіяни.

"Якщо потім вони будуть розповідати, що вони переодягнулися, і насправді це були не білоруси, а росіяни, мені здається, що це буде сценарій для Білорусі і для Росії ще гірший. З точки зору міжнародної оцінки ситуації", — зазначив майор запасу.

Путін давно поклав око на білоруську армію, — Павло Лакійчук

Загроза нового наступу з Білорусі існувала завжди, однак є два аспекти, чому зараз про це заговорило військове керівництво в Україні. Перший — росіяни входять в літню стратегічну наступальну операцію поступовим нарощуванням зусиль. Водночас Україна намагається максимально збити наступальний потенціал противника, вибити його людей, щоб нічим було наступати, пояснив експерт.

Павло Лакійчук. Фото: Facebook

З іншого боку, каже Лакійчук, стратегія росіян базується на порядок більшій чисельній перевазі. Для її реалізації ворогу необхідно максимально розтягнути фронт.

"Я взагалі не вірю в російські байки про "буферну зону". Насправді суть дій росіян полягає у вклинюванні чи навіть загрозі вклинювань, приміром, на Харківщині чи на Сумщині. Ми вимушені перекидати туди "пожежну команду", а вона потрібна під Костянтинівкою чи Покровськом. Чим більше таких "вогнищ", — тим менше у нас маневрених сил, коли доводиться знімати бригади з ключових напрямків, гасити "пожежу" десь на Харківщині", — пояснює він.

Така ж задача у РФ може бути й на білоруському напрямку. Заяви росіян про "буферну" зону змушують Україну значно розтягувати частину сил, що вже є "маленькою перемогою" ворога, зазначає Лакійчук.

Щоб оцінити небезпеку з боку Білорусі у відсотковому відношенні, експерт пропонує відштовхуватися від загальної операції росіян. Реально щомісяця наші Сили Оборони знищують 30-35 тисяч окупантів на місяць. Приблизно стільки ж російська сторона спрямовує на фронт. Виходить, що мобілізація у РФ працює тільки на відновлення поточних втрат цієї "м’ясорубки". Тоді як для розширення наступу потрібний резерв.

Щоб дати мобілізаційній машині фору у місяць-два, главі Росії Володимиру Путіну необхідно десь знайти 60-70 тисяч підготовлених бійців, тільки зі сторони. Це можуть бути або північні корейці, або білоруська армія.

За оцінкою Лакійчука, бойове ядро білоруської армії — тисяч 40-50. Вони чотири роки не виходять з навчань, і з 2022 року з підвищеної до постійної бойової готовності не опускались.

"І хоч би що ми говорили [про білоруську армію], — вони підготовлені. Путін давно на них око поклав, а Лукашенко стоїть на "розкарячці". З одного боку — спирається на своїх силовиків (бо після 2020 року він не дуже народу потрібен), а з іншого, — Путін прямим текстом йому каже: "Віддай мені свою армію, залучи її в війну проти України", — зазначив експерт.

Саме тому Лукашенко демонструє войовничість. Він ніби каже Путіну: "Я роблю все, щоб максимум відволікти українців, тільки не забирай у мене армію".

"Але Путін може забрати її навіть без його згоди. Армія достатньо просякнута ФСБшною агентурою, щоб здійснити переворот. Тож загроза з боку Білорусі, дійсно, існує. Але наскільки вона буде реалізована, чи буде взагалі реалізована — велике запитання", — резюмував Лакійчук.

Загроза нападу з боку Білорусі — що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю порталу Militarnyi заявив, що лінія фронту може збільшитися, якщо війська РФ почнуть операції з території Білорусі. Він наголосив, що це реально

"Тенденція до того, що лінія бойових дій буде збільшуватися. Ви знаєте останні дані нашої розвідки і заяви нашого президента, верховного головнокомандувача, про загрозу Росії з боку Білорусі, можливі операції на півночі. Це — реально", — сказав Сирський.

Президент Володимир Зеленський 15 травня заявив, що зафіксовані нові спроби Росії більше залучити Білорусь до війни. За його словами, є дані про контакти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка з росіянами, які намагаються переконати його долучитися до нових російських агресивних операцій.

"Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю", — зазначив Зеленський.

