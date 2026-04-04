Мобілізації жінок бути чи ні: у ЗСУ відповіли щодо можливих змін

У Сухопутних військах зробили офіційну заяву

Мобілізація жінок в Україні не планується. Чутки про підготовку до цього, що поширилися останнім часом, є неправдивими та використовуються ворогом для зриву мобілізації та дискредитації Збройних Сил України.

Про це йдеться у заяві Сухопутних військ України. Наголошується, не ведеться підготовки до мобілізації жінок і не розробляється жодних механізмів, спрямованих на це.

Останніми днями в українських медіа та інтернет-просторі почали масово зʼявлятися повідомлення про начебто підготовку до мобілізації жінок до війська. Дана інформація є безпідставною, маніпулятивною та використовується ворогом для підриву мобілізаційних процесів, а також дискредитації Збройних Сил України, — йдеться у повідомленні

У заяві наголосили, що в законодавстві України не відбулося жодних змін. Жінки можуть долучитися до ЗСУ виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.

Після того як перша громадянка України випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти, Командуванням Сухопутних військ було проведено службове розслідування для зʼясування причин такої помилки. Було виявлено, що хибна інформація була внесена в систему "Оберіг" у 2021 році. Також шляхом додаткового вивчення фактів формування окремих номерів записів в системі було виявлено низку аналогічних випадків, — пояснили у Сухопутних військах

Жінки у ЗСУ

Там додали, що змінити таку інформацію у ТЦК неможливо. В "Оберігу" відсутня технічна можливість знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів.

Командування Сухопутних військ звернулося до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, як усунути прогалини та недоліки в системі "Оберіг".

Мобілізація жінок в Україні

Киянку занесли в "Резерв+" як ухилянтку

Жительку Києва без медичної чи навіть фармакологічної освіти внесли у реєстру військовозобов'язаних. Вона працює керівницею відділу кадрів в одній з компаній. Торік, коли подавала звітність у Міністерство оборони щодо військовозобов'язаних — побачила і свої дані. Спочатку подумала, що це помилка, але потім виявилось, що в "Резерві+" вона має статус "У розшуку".

Це не поодинокий випадок — з початку року в Україні зафіксовано десятки інцидентів, коли жінок оголошували в розшук за ухилення від служби без жодних причин. І хоча вони не мали відношення до медицини чи армії, все одно якимось чином опинялися у цьому списку.

У Раді підготували законопроєкт для запобігання подібним інцидентам

Щоб виключити випадки, коли жінки опиняються у так званому "реєстрі ухилянтів" без законних підстав, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15116. Один з його співавторів, народний депутат Георгій Мазурашу пояснив, що це вимушений захід, адже, як виявилось, механізму зняття "жінок-ухилянток" з обліку немає.

Законопроєкт №1511 передбачає:

зняття штрафу та вилучення людини з реєстру за заявою, якщо внесення відбулося незаконно;

запровадження штрафу у розмірі 170 000 грн (десятиразовий розмір) для посадових осіб, які припустилися помилкового включення жінки до списку;

зміцнення відповідальності територіальних центрів комплектування та правоохоронних органів за подібні порушення.

Як жінки можуть доєднатися до ЗСУ

Жінки можуть бути мобілізовані до війська лише за їхнім власним бажанням. Це стосується як воєнного, так і мирного часу.

Однак обовʼязково на військовий облік мають стати всі жінки віком від 18 до 60 років, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Але військовий облік не означає обовʼязкової мобілізації. Жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві тільки за контрактом.

