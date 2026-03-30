"Конкурувати треба не риторикою": Зеленський жорстко відповів гендиректору Rheinmetall

Україна має сучасний досвід у створенні дронів та протидії їхнім атакам

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував гучну заяву Rheinmetall. Гендиректор компанії Армін Паппергер назвав виробництво українських дронів "грою у Legо" і "роботою домогосподарок".

Як зазначив Зеленський в розмові з журналістами, де був присутній і "Телеграф", у першу чергу, ці слова звучать досить дивно, але і в них можна побачити свого роду позитив.

"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором "Райнметалу". І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем наш український оборонно-промисловий комплекс", — каже президент.

Він наголосив, що зараз конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом. Україна щодня показує свої результати на полі бою, на землі, і в небі, і на морі.

"Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце в у світі. Щодо систем, деяких наших систем, я вважаю, що ми створили дещо ексклюзивне. Тільки у нас є відповідний досвід", — резюмував голова держави.

Що передувало

У неділю, 29 березня, в Rheinmetall назвали українські дрони "грою у Legо" і "роботою домогосподарок". Однак після гучної заяви згодом з'явились вибачення.

"Це просто гра з Lego … у них немає технологічного прориву… Це українські домогосподарки. Вони мають на кухні 3D-принтери, і вони роблять деталі для дронів", — заявив в інтерв'ю гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Після скандалу на сторінці компанії в мережі Х вийшов пост: "Ми з великою повагою ставимося до величезних зусиль українського народу в захисті від російського нападу. Кожна жінка і чоловік роблять незмірний внесок".

Вибачення компанії Rheinmetall

Додамо, що Rheinmetall AG — це провідний німецький машинобудівний та оборонний концерн, який є одним із найбільших виробників військової техніки, зброї та боєприпасів у Європі. Компанія виробляє танки Leopard, БМП Marder, Fuchs, Lynx та САУ PzH 2000, а також планує будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів.

