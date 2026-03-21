Секрет поразок Росії: колишній радник Путіна пояснив, як Москва опинилась в "історичній пастці"

Історія завжди повторюється в найважливіші моменти

За всю історію Росії не було жодного випадку, щоб вона перемогла країну, яку підтримує велика держава. Ця тенденція закріпилась після появи ядерної зброї в середині ХХ століття.

Цей факт радикально змінює потенційні можливості успішного завершення війни, яку Україна вимушена вести вже багато років. Про це російський економіст і політик, громадський діяч, колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За словами політика, якщо в жертви агресії є союзники, це дає їй шанси вистояти. Якщо країна є частиною альянсу, то ймовірність протидії агресії та ймовірність перемоги війни зростає в багато разів. Він пояснив, що з'ясувалося, якщо Україна веде цю війну одна проти Росії, можливість перемоги є, але вона не дуже висока. Але, якщо у такої країни виявляються союзники і особливо союзники в особі великих держав, то ситуація для РФ стає сумною.

"У всій російській історії немає жодного випадку, щоб Росія виграла війну проти країни, союзником якої є одна велика держава або кілька великих держав. Таких випадків не було. І тут дуже важливо наголосити, таких випадків не було після появи ядерної зброї. Ось цей факт виявляється дуже цікавим", — зазначив Ілларіонов.

За його словами, якщо ще в ХІХ столітті в Росії траплялися випадки, коли вона в коаліції з іншими великими державами вела більш-менш успішні війни. Але, після появи нових видів зброї, таких фактів більше не було.

"У XX столітті, після появи ядерної зброї у Сполучених Штатів Америки і потім у Радянського Союзу, якщо в Росії немає союзника в особі великої держави, а у противника Росії, навіть якщо це не велика держава, як Україна, але є реальний союзник в особі великої держави, то принаймні сьогодні немає жодного випадку. Відповідно, ця нова ситуація поки що не дає гарантії, і ніщо в цьому світі не дає гарантії, але ця ситуація радикально змінює потенційні можливості успішного завершення тієї війни, в яку Україна виявилася втягнутою ще у 2003 році", — наголосив Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов

