История всегда повторяется в самые важные моменты

За всю историю России не было ни единого случая, чтобы она победила страну, поддерживаемую великим государством. Эта тенденция закрепилась после появления ядерного оружия в середине XX века.

Этот факт радикально меняет потенциальные возможности успешного завершения войны, которую Украина вынуждена вести уже много лет. Об этом российский экономист и политик, общественный деятель, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал в интервью Наталье Мосийчук.

По словам политика, если у жертвы агрессии есть союзники, это дает ей шансы выстоять. Если страна является частью альянса, то вероятность противодействия агрессии и вероятность победы войны растет многократно. Он объяснил, что выяснилось, если Украина ведет эту войну одна против России, возможность победы есть, но она не слишком высока. Но, если у такой страны оказываются союзники и в особенности союзники в лице великих держав, то ситуация для РФ становится печальной.

"Во всей российской истории нет ни одного случая, чтобы Россия выиграла войну против страны, союзником которой является одно крупное государство или несколько крупных государств. Таких случаев не было. И здесь очень важно подчеркнуть, что таких случаев не было после появления ядерного оружия. Вот этот факт оказывается очень интересным", — отметил Илларионов.

По его словам, если еще в XIX веке в России были случаи, когда она в коалиции с другими крупными государствами вела более или менее успешные войны. Но после появления новых видов оружия таких фактов больше не было.

"В XX веке, после появления ядерного оружия у Соединенных Штатов Америки и затем у Советского Союза, если у России нет союзника в лице великого государства, а у противника России, даже если это не великое государство, как Украина, но есть реальный союзник в лице великого государства, то по крайней мере сегодня нет ни одного случая. Соответственно, эта новая ситуация пока не дает гарантии, и ничто в этом мире не дает гарантии, но эта ситуация радикально меняет потенциальные возможности успешного завершения той войны, в которую Украина оказалась втянута еще в 2003 году", — подчеркнул Илларионов.

Андрей Илларионов

