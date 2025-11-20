Безугла потішила поведінкою у Раді — все зняли на відео

Нардеп пояснила, чому поводилася саме так

Скандально відомий народний депутат Мар’яна Безугла здивувала своєю поведінкою у Верховній Раді. Вона посміхалася і стрибала перед камерами у прямому ефірі. Один із нардепів, що стояв поряд, покрутив пальцем біля скроні.

Що потрібно знати:

Поки депутати блокували трибуну з плакатами "Алі-Баба на вихід" (про Єрмака), Безугла стрибала перед камерами

Безугла пояснила: "Гончаренко поставив свої TikTok-машини, я вийшла в його ефір і запитала підписників, чому він не пише про Єрмака"

Відео стало вірусним, українці шоковані поведінкою нардепа

Відповідне відео було опубліковано у мережі 19 листопада. У той день у Раді було важливе засідання, здебільшого присвячене наслідкам великого корупційного скандалу, відомого як "Міндічгейт" (або "плівки Міндіча").

На кадрах, що з’явилися в мережі, можна побачити, як Безугла позує перед камерами й бігає біля них з усмішкою на обличчі. Водночас її колеги стоять із плакатами та відстоюють свої позиції у Раді.

У коментарях під відео українці вже встигли поділитися своєю думкою щодо поведінки Безуглої:

"Мені іноді здається, що Безугла — це проєкт ШІ"

"Наче прямий ефір з дурдому"

"Таке враження, що в дурдомі встановили камеру спостереження та ведуть пряму трансляцію"

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Коментар із мережі

Як свою поведінку пояснила Безугла

У своєму Telegram-каналі нардеп опублікувала пост із фотографією, на якій вона стоїть перед камерами телефонів.

Гончаренко (нардеп Олексій Гончаренко, — Ред.) поставив свої TikTok машини біля мене. Поки він гуляв біля трибуни, вийшла в ефір і спитала його підписників, чи знають, чому він не пише про Єрмака йдеться у повідомленні.

Мар’яна Безугла

До чого тут Єрмак

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що на "плівках Міндіча" нібито знайшли главу Офісу Президента Андрія Єрмака під досить впізнаваним ніком — Алі-Баба (АБ — Андрій Борисович, саме так його ім'я та по батькові найчастіше скорочують).

Він також зазначив, що Андрій Єрмак та бізнесмен Тимур Міндіч є друзями президента Володимира Зеленського і були знайомі ще до його обрання, але тоді вони, певно, близько ще не спілкувалися. Проте нардеп додав, що саме Міндіч 2020 року нібито міг запропонувати Зеленському замінити тодішнього голову ВП Андрія Богдана Єрмаком.

Операція "Мідас", коротко:

10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", "друга" президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, ексміністра енергетики Германа Галущенка та "Енергоатома". За кілька годин до цього бізнесмен начебто залишив територію України.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", — сказали в НАБУ.

Як повідомлялося, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів. Контрагентам "Енергоатому" нав’язувалися умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика дістала назву "шлагбаум".

Крім того, в НАБУ показали перші фрагменти аудіозапису розмов, що виявилися під час масштабної операції "Мідас". У них звучать не лише неоднозначні вислови про відмивання коштів, а й досить провокаційні слова про те, хто та кому платить зарплату.

Операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі пройшло понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, які документують роботу схеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Безугла вважає себе опозиційним депутатом Ради. Вона майже не шкодує про свої різкі висловлювання, адже громадський резонанс від них був доречним.