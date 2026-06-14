Кенселінгу немає? На тлі скандалу з Мартиновською українці згадали заяви Трембовецького про побиття кота

Дісталося навіть Еммі Антонюк

Скандал навколо судді "МастерШеф" Ольги Мартиновської несподівано повернув увагу користувачів до ще однієї давньої історії. У Threads українці почали згадувати висловлювання учасника гумористичного проєкту "Леви на джипі" Костянтина Трембовецького про те, що він б'є свого кота.

У соцмережі з'явився допис, автор якого зауважив, що на тлі обговорень навколо Мартиновської "десь радіє Костя Трембовецький", адже суспільство нібито забуло про його власні неоднозначні заяви.

"В усій історії з Ольгою Мартиновською десь радіє Костя Трембовецький, бо всі забули, як той сказав, що б'є кота, а Антонюк була в ролі Марійки тоді. Ходимо по колу, а хтось ще каже, що в укрпросторі існує кенселінг", – йдеться у дописі

Користувач також прикріпив фрагменти зі старих подкастів за участю Трембовецького, в якому той розповідав про ставлення до домашнього улюбленця.

"Всі ви били кота, в кого є кіт. Допоки мій кіт не напише коментар, що він хоче захиститись, значить не хоче", – говорив тоді гуморист

Згодом у подкасті з журналісткою Еммою Антонюк він повернувся до цієї теми та зізнався, що його дратує хвиля критики, яка виникла після цих слів. Трембовецький зазначав, що не вважає це темою, через яку варто переживати, хоча й визнавав, що така увага – не те, чого він очікував від своєї популярності.

Нова хвиля обговорень виникла на тлі скандалу довкола Ольги Мартиновської. В інтерв'ю Маші Єфросиніній кулінарка пригадала свої дитячі "розваги", зокрема розповіла, що кидала котів із даху та прив'язувала до їхніх хвостів петарди. Історія викликала обурення в соцмережах, а багатьох користувачів додатково обурила реакція ведучої, яка сміялася під час розмови.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після цього до дискусії долучилася й письменниця Оксана Забужко. У своєму дописі вона назвала Мартиновську "Чіпкою Вареником у спідниці" та згадала героя роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", який у дитинстві знущався з тварин.