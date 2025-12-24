Різдвяна ніч стане найхолоднішою? У яких областях України 25 грудня вдарять морози

Вночі у більшості областей буде -8..-10 градусів

У ніч на четвер, 25 грудня, коли українці відзначатимуть Різдво, у більшості областей вдарять морози. Ця ніч може бути найхолоднішою за весь період похолодання. Про це "Телеграфу" розповіла синоптик Леся Пасічник.

Завтра у більшості регіонів країни встановиться морозна погода. Вночі температура опуститься до -8...-10 градусів, але на півдні буде трохи м’якше, там очікується -6...-8 градусів.

Так, буде дуже різке зниження температури. 25 грудня прогнозується без опадів, 26-го ще утримується досить холодна погода Леся Пасічник

За даними Укргідрометцентру, денна температура по Україні становитиме -4...-2 градуси. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях вдень стовпчики термометра покажуть 0...-2 градуси. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

Погода в Україні на 25 грудня

Такий прогноз підтверджує і сайт Ventusky. До 12 дня, 25 грудня, у центрі та на сході країни очікується -6 градусів, у західних регіонах стовпчики термометра показуватимуть -7...-9 градусів, а на півдні прогнозують -3...-4 градуси.

Погода на Різдво в Україні

