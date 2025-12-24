Рождественская ночь станет самой холодной? В каких областях Украины 25 декабря ударят морозы

Ночью в большинстве областей будет -8..-10 градусов

В ночь на четверг, 25 декабря, когда украинцы будут отмечать Рождество, в большинстве областей ударят морозы. Эта ночь может быть самой холодной за весь период похолодания. Об этом "Телеграфу" рассказала синоптик Леся Пасечник.

Завтра в большинстве регионов страны установится морозная погода. Ночью температура опустится до −8…−10 градусов, но на юге будет немного мягче, там ожидается −6…−8 градусов.

Да, будет очень резкое снижение температуры. 25 декабря прогнозируется без осадков, 26-го еще удерживается достаточно холодная погода Леся Пасечник

Согласно данным Укргидрометцентра, дневная температура по Украине составит -4…-2 градуса. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях днем столбики термометра покажут 0….-2 градуса. Будет переменчивая облачность, без осадков.

Погода в Украине на 25 декабря

Такой прогноз подтверждает и сайт Ventusky. До 12 дня, 25 декабря, в центре и на востоке страны ожидается -6 градусов, в западных регионах столбики термометра будут показывать -7…-9 градусов, а на юге прогнозируют -3…-4 градуса.

Погода на Рождество в Украине

