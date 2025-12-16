Чи буде в Харкові сніг на Новий рік? Метеорологи потішили прогнозом

В січні температура може різко змінитися

До Нового року залишилось близько двох тижнів, і за цей час погода в Харкові може суттєво змінитися. Згідно з прогнозами — в Харкові очікується справжня зимова казка — сипатиме сильний сніг.

При цьому метеорологічні сайти не обіцяють морозів. За кілька днів до Нового року у Харкові температура з чітко від'ємної зміниться на наближену до нуля. Мінус очікується вночі, а вдень — близько +1. Протримається така погода недовго — вже з 4 січня очікуються сильніші морози

Прогноз погоди Харків

Інші дані свідчать — похолодання в Харкові почнеться ще до Нового року, тож сніжитиме під час морозу.

Прогноз погоди Харків

Дані порталу Ventusky свідчать — сніговий покрив в Харкові досягатиме більш ніж 10 сантиметрів напередодні Нового року. Ця смуга снігопадів відмічена на карті прогнозу на 30 грудня фіолетовим кольором. Чим інтенсивніше — тим снігу більше.

Прогноз снігового покрову в Харкові

Зазначимо, що точність прогнозів на такій відстані від дати може бути нижчою, аніж зазвичай. Ба більше, частина синоптиків зазначала, що поточна зима також очікується теплою, теплішою за кліматичну норму. Кліматична норма Харкова -5 — -6 градусів в грудні/січні.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода на Різдво в Україні. Також, за прогнозами деяких сайтів в Харкові очікуються люті морози вже зовсім скоро.