Зима возьмет паузу или ударит морозом? Какой погоды ожидать киевлянам на Рождество

В ближайшее время в Киеве снегопадов не прогнозируют

В большинстве областей Украины на Рождество не ожидается снегопадов, который подарят ощущение зимней сказки. В Киеве небо будет оставаться облачным, осадков не прогнозируют, а мороз будет легким.

Согласно данным сайта Ventusky, в четверг, 25 декабря, в столице Украины не будет ни снега, ни дождей. Температура воздуха днем составит -2 градуса.

Похожу картину прогнозируют и на сайте Weather. В ближайшие дни киевлян ожидает переменная облачность, вероятность осадков низкая. На Рождество, 25 декабря, будет облачно, температура ночью составит — 4 градуса, а днем столбики термометра покажут -2 градуса, ветер северо-восточный.

Этот прогноз подтверждают и на сайте Sinoptik. В ближайшие 10 день в Киеве сильных морозов не ожидается, с 21 декабря температура будет в диапазоне (0..-1 градус). В четверг, 25 декабря, в столице Украины на протяжении всего дня сохранится облачная погода, без осадков.

Утром столбики термометра будут показывать -4 градуса, днем температура составит -2 градуса, а ночью упадет до -1.

