Забута історія Олешок: як місто втратило і повернуло свою назву та чому було Цюрупинськом (фото, відео)

Місто нині в окупації

Про Олешки на Херсонщині українці зараз здебільшого чують у зведеннях з фронту. Та це місто з дуже давньою та славетною історією, яке маже 100 років мало назву — Цюрупинськ.

Олешки — історична назва. Ще на давніх італійських картах в Х – XIII ст. на цих теренах позначено містечко Олешшя — опорний пункт Київської Русі, а у 1711 в урочищі постала Олешківська Січ. Саме цей рік вважається роком заснування сучасного міста, Січ ліквідували у 1728 та землі не пустували, а активно заселялись. Тож в 1738 році тут заснували нове поселення, яке одночасно називали і Олешками — за назвою урочища, і Дніпровськом.

Олешківські піски/ Джерело: сайт Херсонська ОДА

У 1802 році Олешки стали повітовим центром, та лоску це місту не додало. Площа з собором, кілька крамниць і будинки. Та пізніше в Олешках відкрили матроське училище, школи, гімназія, міське та жіноче училище.

Свою наступну назву Цюрупинське місто отримало в 1928, в 1956 її ледь змінили на Цюрупинськ. Назвали на честь партійного та державного діяча, уродженця Олешків Олександра Цюрупи. На короткий час оригінальну назву повертали тільки під час німецької окупації. Та остаточно назва повернулась до міста у 2016 році в рамках декомунізації.

Олешки після окупації/ Джерело: khersonline.net

Наразі Олешки окуповані росіянами. Місто також серйозно постраждало від підриву Каховської ГЕС. Поруч з Олешками знаходиться одна з українських цікавинок — пустеля Олешківські піски.

Затоплені Олешки після підриву ГЕС

Назва Олешки та герб міста/ Джерело: grivna.ua

