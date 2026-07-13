Які годинники носить головний "вікінг" ЧС-2026: вартість вражає (фото)
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Футболіст став іконою стилю
Нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд, який провів відмінний чемпіонат світу з футболу-2026, має дивовижну колекцію годинників. Деякі моделі форвард засвітив уже на Мундіалі.
Що потрібно знати
- Норвегія дісталася чвертьфіналу ЧС-2026
- Голанд має виняткову колекцію елітних годинників
- Футболіст володіє іменною моделю від Breitling
У колекції Ерлінга є моделі вартістю кілька мільйонів доларів, також футболіст носить і більш "бюджетні" моделі. Про це повідомляє watchdecoded.
Ерлінг Голланд уже зробив гучну заяву – і не лише на футбольному полі, а й на своєму зап’ясті. Від моделей Rolex Day-Date до культових Daytona — його колекція годинників настільки ж елітарна, як і його гольове чуття.
Зазначимо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
Нагадаємо, Норвегія дісталася чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де поступилася Англії у скандальній грі. На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф.