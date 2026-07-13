Які годинники носить головний "вікінг" ЧС-2026: вартість вражає (фото)

Футболіст став іконою стилю

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Нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд, який провів відмінний чемпіонат світу з футболу-2026, має дивовижну колекцію годинників. Деякі моделі форвард засвітив уже на Мундіалі.

Що потрібно знати

Норвегія дісталася чвертьфіналу ЧС-2026

Голанд має виняткову колекцію елітних годинників

Футболіст володіє іменною моделю від Breitling

У колекції Ерлінга є моделі вартістю кілька мільйонів доларів, також футболіст носить і більш "бюджетні" моделі. Про це повідомляє watchdecoded.

Ерлінг Голланд уже зробив гучну заяву – і не лише на футбольному полі, а й на своєму зап’ясті. Від моделей Rolex Day-Date до культових Daytona — його колекція годинників настільки ж елітарна, як і його гольове чуття. Watch Decoded

Ерлінг Голанд з годинником Rolex Cosmograph Daytona 18k Yellow Gold

Ерлінг Голанд з годинником Rolex Cosmograph Daytona "Eye Of The Tiger"

Ерлінг Голанд з годинником Rolex Day Date 40 Ref. 228396TBR

Ерлінг Голанд з годинником Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel

Ерлінг Голанд з годинником Patek Philippe Aquanaut Chronograph

Ерлінг Голанд з годинником Rolex Cosmograph Daytona Rainbow

Ерлінг Голанд з годинником Breitling Chronomat B01 42 Erling Haaland

Ерлінг Голанд з годинником Audemars Piguet Marvel Royal Oak Concept Black Panther

Ерлінг Голанд з годинником Rolex Submariner Date 40 Smurf

Зазначимо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

Нагадаємо, Норвегія дісталася чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, де поступилася Англії у скандальній грі. На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф.