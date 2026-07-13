Какие часы носит главный "викинг" ЧМ-2026: стоимость поражает (фото)
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Футболист стал иконой стиля
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который провел отличный чемпионат мира по футболу-2026, имеет впечатляющую коллекцию часов. Некоторые модели форвард засветил уже на Мундиале.
Что нужно знать
- Норвегия добралась до четвертьфинала ЧМ-2026
- Холанд имеет впечатляющую коллекцию элитных часов
- Футболист владеет именной моделью от Breitling
В коллекции Эрлинга есть модели стоимостью в несколько миллионов долларов, также футболист носит и более "бюджетные" модели. Об этом сообщает watchdecoded.
Эрлинг Холланд уже сделал громкое заявление — и не только на футбольном поле, но и на своём запястье. От моделей Rolex Day-Date до культовых Daytona — его коллекция часов столь же элитарна, как и его голевое чутье.
Отметим, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
Напомним, Норвегия добралась до четвертьфинала чемпионата мира-2026, где уступила Англии в скандальной игре. На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф.