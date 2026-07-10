Франция растоптала надежды Марокко на ЧМ-2026 (видео)

Французы уверенно прошли марокканцев на Мундиале

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В четверг, 9 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся первый четвертьфинал. Сборная Франции сыграла против команды Марокко.

Что нужно знать

Франция принимала Марокко в США

Мбаппе не реализовал пенальти в первом тайме

Во второй половине Трехцветные дожали соперника

Встреча, проходившая в Бостоне (США), завершилась со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Французы с первых минут захватили инициативу и не отдавали ее вплоть до конца игры. Трехцветные в первом тайме тотально превосходили Атласских Львов во всех компонентах, но забить не сумели — феноменально действовал вратарь марокканцев Яссин Буну, который даже отразил пенальти в исполнении Килиана Мбаппе.

Во втором тайме кураж Буну исчез, и марокканцы посыпались. Сначала Мбаппе нанес гениальный удар из-под защитника, а затем Усман Дембеле в быстрой атаке прошил ворота Марокко. В полуфинале Франция сыграет против победителя дуэли Испания — Бельгия.

Полный видеообзор матча Франция — Марокко будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.