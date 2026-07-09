Костюк — Носкова: онлайн-трансляція півфіналу Віблдона-2026 (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українка дебютує у півфіналі трав’яного мейджору
У четвер, 9 липня, на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2026" відбудуться півфінальні матчі у жіночому одиночному розряді. Завершує ігровий день поєдинок українки Марти Костюк (№13 WTA) проти Лінди Носкової з Чехії (№12 WTA)
Що потрібно знати
- Костюк вперше зіграє у півфіналі "Вімблдону-2026"
- 24-річній Марті протистоїть 21-річна Лінда
- Спортсменки лише раз грали між собою
На сайті "Телеграф" доступна пряма відеотрансляцію матчу Костюк — Носкова від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Орієнтовний початок гри о 17:00 за київським часом.
Пряма відеотрансляція матчу Костюк — Носкова
(Плеєр з трансляцією буде доступний тут пізніше)
Марта та Лінда лише раз перетиналися на корті: перемога українки на ґрунтовому турнірі у Мадриді у 2026 році. До речі, обидві спортсменки проводять свій найкращий "Вімблдон" у кар’єрі.
Нагадаємо, Костюк вибила з турніру Надю Подороску (Аргентина), Анну Блінкову (нейтральна), Емму Наварро (США), Ешлін Крюгер (США) та Жасмін Паоліні (Італія).
Нагадаємо, у 2026 році Марта досягла неймовірного прогресу. Костюк виграла титул WTA 250 у Руані, після чого сенсаційно перемогла на престижному турнірі Madrid Open. На початку літа безпрограшна серія українки на ґрунтових кортах досягла 17 матчів поспіль і завершилася у півфіналі "Ролан Гаррос-2026".