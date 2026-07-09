Присоромила нардепів у Раді у 13 років: як у дитинстві виглядала тенісистка Костюк (фото, відео)

Спортсменка у юному віці виступила в українському парламенті

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українська тенісистка Марта Костюк блискуче виступає на Турнірі Великого Шлему "Вімблдон-2026". Цього успіху могло й не бути, адже теніс — дуже дорогий вид спорту.

Що потрібно знати

Костюк зіграє у півфіналі "Вімблдону-2026"

Марта займається тенісом з дитинства

Костюк у 13-річному віці виступила у Раді

У 13-річному віці Марта навіть виступила у Верховній Раді, звернувши увагу нардепів на величезні проблеми із фінансуванням спорту в Україні, повідомляє "Телеграф". Костюк наголосила на тому, що заняття тенісом та іншими видами спорту в Україні мають бути доступними для всіх талановитих дітей, а не лише для тих, чиї сім’ї можуть собі це дозволити.

Марта до 10 років також займалася акробатикою і навіть виконала норматив на Майстра спорту, щоправда, його не зарахували через надто юний вік спортсменки.

Як виглядала Марта Костюк у дитинстві

Марта Костюк займалася акробатикою/Фото: fakty.ua

Марта Костюк із родиною/Фото: BTU

Марта Костюк із родиною/Фото: BTU

Марта Костюк із мамою Талліною/Фото: BTU

Марта Костюк з кенгуру/Фото: fakty.ua

Нагадаємо, у 2026 році Марта досягла неймовірного прогресу. Костюк виграла титул WTA 250 у Руані, після чого сенсаційно перемогла на престижному турнірі Madrid Open. На початку літа безпрограшна серія українки на ґрунтових кортах досягла 17 матчів поспіль і завершилася у півфіналі "Ролан Гаррос-2026".