Костюк - Носкова: онлайн-трансляция полуфинала Уиблдона-2026 (видео)

Украинка дебютирует в полуфинале травяного мейджора

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В четверг, 9 июля, на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2026" состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Завершает игровой день поединок украинки Марты Костюк (№13 WTA) против Линды Носковой из Чехии (№12 WTA)

Что нужно знать

Костюк впервые сыграет в полуфинале "Уимблдона-2026"

24-летней Марте противостоит 21-летняя Линда

Спортсменки лишь раз играли между собой

На сайте "Телеграф" доступна прямая видеотрансляцию матча Костюк — Носкова от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Ориентировочное начало игры в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Костюк — Носкова

(Плеер с трансляцией будет доступен здесь позднее)

Марта и Линда лишь раз пересекались на корте: победа украинки на грунтовом турнире в Мадриде в 2026 году. К слову, обе спортсменки проводят свой лучший "Уимблдон" в карьере.

Напомним, Костюк выбила из турнира Надю Подороску (Аргентина), Анну Блинкову (нейтральная), Эмму Наварро (США), Эшлин Крюгер (США) и Жасмин Паолини (Италия).

Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".