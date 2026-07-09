Костюк - Носкова: онлайн-трансляция полуфинала Уиблдона-2026 (видео)
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Украинка дебютирует в полуфинале травяного мейджора
В четверг, 9 июля, на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2026" состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Завершает игровой день поединок украинки Марты Костюк (№13 WTA) против Линды Носковой из Чехии (№12 WTA)
Что нужно знать
- Костюк впервые сыграет в полуфинале "Уимблдона-2026"
- 24-летней Марте противостоит 21-летняя Линда
- Спортсменки лишь раз играли между собой
На сайте "Телеграф" доступна прямая видеотрансляцию матча Костюк — Носкова от YouTube-канала "Суспільне Спорт". Ориентировочное начало игры в 17:00 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция матча Костюк — Носкова
(Плеер с трансляцией будет доступен здесь позднее)
Марта и Линда лишь раз пересекались на корте: победа украинки на грунтовом турнире в Мадриде в 2026 году. К слову, обе спортсменки проводят свой лучший "Уимблдон" в карьере.
Напомним, Костюк выбила из турнира Надю Подороску (Аргентина), Анну Блинкову (нейтральная), Эмму Наварро (США), Эшлин Крюгер (США) и Жасмин Паолини (Италия).
Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".