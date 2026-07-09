Знайомі з 4 років: як виглядає та чим займається чоловік тенісистки Костюк (фото)

Майбутні чоловік та дружина познайомилися у дитинстві

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У четвер, 9 липня, українська топ-тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар’єрі зіграє у півфіналі Турніру Великого Шлему "Вімблдон". Чоловік тенісистки є її головною емоційною опорою у професійному спорті.

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Чоловік спортсменки стежить за її іграми на трав’яному мейджорі

"Телеграф" розповідає, що відомо про Георгія Кизименка, обранця Костюк. Примітно, що майбутні чоловік та дружина познайомилися у віці 4 років на одному із київських кортів, де проходили навчання.

Марта зрештою пробилася до еліти професійного тенісу, а Георгій не пішов цим шляхом. У мережі навіть можна знайти тенісний профіль юного Кіизименка.

Георгій Кизименко у дитинстві/Фото: ФТУ

Відомо, що Георгій навчався у США, після чого пов’язав свою діяльність із фінансовим трейдингом.

Марта вперше повідомила про стосунки з Георгієм у 2022 році, а вже навесні 2023 року вона похвалилася шикарним заручним кільцем. Кизименко зробив пропозицію тенісистці на Володимирській гірці у Києві, звідки відкривається шикарний краєвид на столицю.

Марта Костюк та Георгій Кизименко/Фото: instagram.com/martakostyuk

Ми просто прокинулися разом, і він такий: "Ходімо подивимося на схід сонця". Це було дуже дивно, бо зазвичай він любить спати. Але я тільки-но повернулася зі США і через джетлаг (синдром зміни часового поясу) майже не спала, тому я подумала: "Добре, поїхали". Це було дуже красиво: ми поїхали в те місце в Києві, звідки дійсно видно все місто, і я знімала якесь відео, а коли обернулася, він стояв там на одному коліні. Марта Костюк

2023 року закохані відіграли розкішне весілля на Кіпрі.

Марта Костюк із нареченим/Фото: instagram.com/martakostyuk

Марта Костюк вийшла заміж/Фото: instagram.com/martakostyuk

Як виглядає Георгій Кизименко зараз

Георгій особисто відвідав матчі Марти на "Вімблдоні-2026". Чоловіка Костюк зняли папараці у ложі її команди.

Тренера Костюк Сандра Заневська та Георгій Кизименко/Фото: Getty Images

Сандра Заневська та Георгій Кизименко/Фото: Getty Images

Нагадаємо, у 2026 році Марта досягла неймовірного прогресу. Костюк виграла титул WTA 250 у Руані, після чого сенсаційно перемогла на престижному турнірі Madrid Open. На початку літа безпрограшна серія українки на ґрунтових кортах досягла 17 матчів поспіль і завершилася у півфіналі "Ролан Гаррос-2026".