Знакомы с 4 лет: как выглядит и чем занимается муж теннисистки Костюк (фото)
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Будущие муж и жена познакомились в детстве
В четверг, 9 июля, украинская топ-теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Турнира Большого Шлема "Уимблдон". Муж теннисистки является ее главной эмоциональной опорой в профессиональном спорте.
Что нужно знать
- Костюк сыграет в полуфинале "Уимблдона-2026"
- Марта вышла замуж в 2023 году
- Муж спортсменки следит за ее играми на травяном мейджоре
"Телеграф" рассказывает, что известно о Георгии Кизименко, избраннике Костюк. Примечательно, что будущие муж и жена познакомились в возрасте 4 лет на одном из киевских кортов, где проходили обучение.
Марта в итоге пробилась в элиту профессионального тенниса, а Георгий не пошел по этому пути. В сети даже можно найти теннисный профиль юного Кизименко.
Известно, что Георгий учился в США, после чего связал свою деятельность с финансовым трейдингом.
Марта впервые сообщила об отношениях с Георгием в 2022 году, а уже весной 2023 года она похвасталась шикарным помолвочным кольцом. Кизименко сделал предложение теннисистке на Владимирской горке в Киеве, откуда открывается шикарный вид на столицу.
Мы просто проснулись вместе, и он такой: "Пойдем посмотрим на восход солнца". Это было очень странно, потому что обычно он любит спать. Но я только что вернулась из США и из-за джетлага ((синдром смены часового пояса) почти не спала, поэтому я подумала: "Ладно, поехали". Это было очень красиво: мы поехали в то место в Киеве, откуда действительно виден весь город, и я снимала какое-то видео, а когда обернулась, он стоял там на одном колене.
В 2023 году влюбленные отыграли роскошную свадьбу на Кипре.
Как выглядит Георгий Кизименко сейчас
Георгий лично посетил матчи Марты на "Уимблдоне-2026". Мужа Костюк засняли папарацци в ложе ее команды.
Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".