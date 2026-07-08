Джошуа готується до бою під захистом Усика: на тренуванні боксера помітили цікаву деталь (фото)

"Усик" оберігає Джошуа на тренуваннях

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Британський боксер, олімпійський чемпіон-2012, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) показав свою актуальну форму. Наприкінці липня 2026 року у AJ заплановано поєдинок проти албанця Крістіана Пренга (20-1, 20 KO)

Що потрібно знати

Джошуа займається в екіпіруванні "USYK"

Ентоні до наступного бою готує український фахівець

Усик та Джошуа стали друзями

Джошуа поділився знімками зі свого тренувального табору у Дубаї (ОАЕ). На фото можна помітити, що британець працює у захисному екіпіруванні USYK, повідомляє "Телеграф".

Ентоні працював у спарингу у фірмовому бандажі українського боксера Олександра Усика. У пабліку LuckyPunch зазначили, що Джошуа знаходиться під повним захистом Усика.

Ентоні Джошуа працює на тренуванні у фірмовому екіпіруванні Usyk/Фото: x.com/anthonyjoshua

Ентоні Джошуа працює на тренуванні у фірмовому екіпіруванні Usyk/Фото: x.com/anthonyjoshua

Ентоні Джошуа займається у залі з прапором України/Фото: x.com/anthonyjoshua

Додамо, що Олександр та Ентоні стали близькими друзями. Британець після втрати тренерів у трагічній аварії в Африці повернувся до боксу, займаючись у тренувальному таборі Усика в Іспанії, а у 2026 році вперше приїхав до України. До бою з Джейком Полом AJ готував тренер Олександра Єгор Голуб. До речі, Єгор займається з британцем і досі.

На сайті "Телеграф" доступне відео всіх боїв раннього андеркарда шоу Джошуа — Пол, а також найкращі моменти головного бою.