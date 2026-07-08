Джошуа готовится к бою под защитой Усика: на тренировке боксера заметили интересную деталь (фото)
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"Усик" оберегает Джошуа на тренировках
Британский боксер, олимпийский чемпион-2012, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) показал свою актуальную форму. В конце июля 2026 года у AJ запланирован поединок против албанца Кристиана Пренга (20-1, 20 KO)
Что нужно знать
- Джошуа занимается в экипировке "USYK"
- Энтони к следующему бою готовит украинский специалист
- Усик и Джошуа стали друзьями
Джошуа поделился снимками со своего тренировочного лагера в Дубае (ОАЭ). На фото можно заметить, что британец работает в защитной экипировке USYK, сообщает "Телеграф".
Энтони работал в спарринге в фирменном бандаже украинского боксера Александра Усика. В паблике LuckyPunch отметили, что Джошуа находится под полной защитой Усика.
Добавим, что Александр и Энтони стали близкими друзьями. Британец после потери тренеров в трагической аварии в Африке вернулся в бокс, занимаясь в тренировочном лагере Усика в Испании, а в 2026 году впервые приехал в Украину. К бою с Джейком Полом AJ готовил тренер Александра Егор Голуб. К слову, Егор занимается с британцем и по сей день.
На сайте "Телеграф" доступно видео всех боев раннего андеркарда шоу Джошуа — Пол, а также лучшие моменты главного боя.