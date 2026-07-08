Швейцария в серии пенальти добыла последнюю путевку в четвертьфинал ЧМ-2026 (видео)

Команды выдали скучнейший матч

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Во вторник, 7 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 завершились все поединки 1/8 финала. В последней игре этой стадии встретились команды Швейцарии и Колумбии.

Что нужно знать

Швейцария принимала Колумбию в Ванкувере

Победитель определялся в серии пенальти

Швейцарцы сыграют в четвертьфинале против Аргентины

Игра, проходившая в Ванкувере (Канада), завершилась со счетом 0:0 (4:3 по пенальти) в пользу Швейцарии. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды выдали скучнейший первый тайм с обилием борьбы и большим количеством ошибок. Игроки действовали максимально осторожно, из-за чего практически не создали моментов у ворот друг друга.

Второй тайм повторил судьбу первого — минимум опасных моментов и максимум стыков. В итоге игра перетекла в овертаймы, а затем и в серию пенальти, где швейцарцы были точнее.

Полный видеообзор матча Швейцария — Колумбия будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.