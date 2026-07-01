"Чарівний напій" та багато м’яса: чемпіонська дієта зірки ЧС-2026 Голанда

25-річний нападник "Манчестер Сіті" харчується так само, як вікінги сторіччя тому

Норвезький нападаючий Ерлінг Голанд блискуче провів стартові матчі на чемпіонаті світу з футболу-2026. Для підтримки форми футболіст дотримується незвичайної дієти.

Що потрібно знати

Голанд забив 5 голів у 3 іграх на ЧС-2026

Ерлінг дотримується строгих правил при харчуванні

Футболіст співпрацює з місцевими фермерами, а деякі продукти замовляє із Норвегії

Головний "Вікінг" Мундіалю дотримується особливої "раціональної дієти". Про це повідомляє lifestyle.

Норвезький вікінг споживає вражальні 6000 калорій на день, одержуючи енергію з дуже специфічних джерел. Супербомбардир любить м’ясо, у його денному раціоні часто можна побачити великі яловичі стейки. Крім того, норвежець харчується яловичими субпродуктами, такими як серця та печінка.

У раціоні форварда обов’язково є червона риба, яку він замовляє виключно в Норвегії.

Крім того, Ерлінг обожнює свіже молоко та мед. Якось він назвав цей напій "чарівним зіллям", що стало відомим мемом. Головне правило — молоко має бути сирим та непастеризованим. Кожен день на сніданок Голанд готує собі яєчню-бовтанку, додаючи до неї каву з молоком. До речі, каву він називає "суперпродуктом", зазначаючи, що її потрібно правильно готувати.

Голанд дотримується ритуалів у харчуванні. Ерлінг використовує окуляри для фільтрації синього світла увечері, які допомагають покращити сон. Крім того, часто медитує.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-офф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.