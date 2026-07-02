Горячая и соблазнительная: "Барби" вдохновляет свою сборную на сенсации ЧМ-2026 (фото)

Девушку уже прозвали музой сборной Парагвая

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Сборная Парагвая уже сотворила историю на чемпионате мира по футболу-2026, выбив из турнира грозную команду Германии. Парагвайские болельщики считают, что заслуга в этом не только футболистов.

Что нужно знать

Парагвай выбил из турнира Германию — 1:1 (4:3 по пенальти)

На Мундиале прославилась парагвайская фанатка

Девушка по прозвищу "Парагвайская Барби" стала талисманом команды

В сети называют модель и инфлюенсера Эли Вильягру главным талисманом команды на ЧМ-2026, сообщает odia. Девушке пришлось срочно покупать билеты на матч 1/8 финала, ведь парагвайские фанаты "запретили" ей возвращаться домой.

Честно говоря, я была невероятно удивлена. Никогда не думала, что мое имя окажется в центре такого ажиотажа, ха-ха. Несколько человек уже звонили мне, чтобы угрожать, говоря, что не позволят мне вернуться в Парагвай до конца чемпионата мира. Поэтому я останусь. Эли Вильягра

Эли посещает матчи ЧМ-2026 в откровенных нарядах, подчеркивающих ее пышные формы. В сети шутят, что иногда, когда ее яркие образы видят болельщики соперников, то они перестают болеть за свою команду и становятся поклонниками Парагвая.

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Эли Вильягра/Фото: instagram.com/elivillagra_barbie

Полный видеообзор матча Германия — Парагвай. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.