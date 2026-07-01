"Волшебный напиток" и много мяса: чемпионская диета звезды ЧМ-2026 Холанда

25-летний нападающий "Манчестер Сити" питается так же, как викинги столетия назад

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд блестяще провел стартовые матчи на чемпионате мира по футболу-2026. Для поддержания формы футболист придерживается необычной диеты.

Что нужно знать

Холанд забил 5 голов в 3 играх на ЧМ-2026

Эрлинг придерживается строгих правил при питании

Футболист сотрудничает с местными фермерами, а некоторые продукты заказывает из Норвегии

Главный "Викинг" Мундиаля придерживается особой "рациональной диеты". Об этом сообщает lifestyle.

Норвежский викинг потребляет впечатляющие 6000 калорий в день, получая энергию из очень специфических источников. Супербомбардир обожает мясо, в его дневном рационе частенько можно обнаружить огромные говяжьи стейки. Кроме того, норвежец питается говяжьими субпродуктами, такими как сердца и печень.

В рационе форварда обязательно присутствует красная рыба, которую он заказывает исключительно в Норвегии.

Кроме того, Эрлинг обожает свежее молоко и мед. Как-то он назвал этот напиток "волшебным зельем", что стало известным мемом. Главное правило — молоко должно быть сырым и непастеризованным. Каждый день на завтрак Холанд готовит себе яичницу-болтунью, добавляя к ней кофе с молоком. К слову, кофе он называет "суперпродуктом", отмечая, что его нужно правильно готовить.

Холанд придерживается ритуалов не только в питании. Эрлинг использует очки для фильтрации синего света вечером, которые помогают улучшить сон. Кроме того, он часто медитирует.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.