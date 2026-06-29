Германия - Парагвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026

Немецкая машина рвется к финалу

В понедельник, 29 июня, Германия сыграет против Парагвая в 1/16 финала. Победитель выйдет в следующий раунд турнира, а проигравший, покинет Мундиаль.

Что нужно знать

Германия и Парагвай сыграют в Бостоне (США)

Немцы — четырехкратные чемпионы мира, Парагвай максимум доходил до четвертьфинала

Победитель выйдет в 1/8 финала, где сыграет c Францией или Швецией

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Парагвай. Начало игры в 23:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Германия — Парагвай (обновляется)

Немцы на групповом этапе ЧМ-2026 вышли из группы с первого места, набрав 6 очков (победы над Кюрасао и Кот-д'Ивуаром и поражение от Эквадора). Парагвай, в свою очередь, заскочил плей-офф как одна из 8 лучших команд, занявших 3 место. Парагвайцы на турнире обыграли Турции, сыграли вничью с Австралией и уступили американцам.

Победитель противостояния Германия — Парагвай рискует нарваться на Францию, которая за место в 1/8 финала сыграет против Швеции.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.