Бразилия - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026

Пентакампеоне сыграют против Самураев

В понедельник, 29 июня, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится примечательный поединок. Бразилия сыграет против Японии.

Что нужно знать

Бразилия сыграет с Японией в Хьюстоне (США)

Сборная Бразилии — пятикратные чемпионы мира, Японцы не выходили дальше 1/8 финала

Победитель выйдет в 1/8 финала, где сыграет против Кот-д'Ивуара или Норвегии

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Бразилия — Япония. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Бразилия — Япония (обновляется)

Пятикратные чемпионы мира попытаются пройти неуступчивых японцев. На групповом этапе бразильцы выиграли 2 матча из 3, чего хватило для выхода в плей-офф из группы с Марокко, Шотландией и Гаити с первого места. Японцы, в свою очередь дважды сыграли вничью и один раз победили на групповом этапе. Этого хватило Самураям, чтобы попасть в 1/16 финала со второго места. На групповом этапе японцы опередили Швецию и Тунис, отстав лишь от команды Нидерландов.

Добавим, что победитель противостояния Бразилия — Япония выйдет в 1/8 финала, где сыграет против победителя матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.