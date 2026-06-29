Первый матч плей-офф ЧМ-2026 принес скандал (видео)

На Мундиале впервые сыграли матч 1/16 финала

В воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира по футболу состоялся первый поединок 1/16 финала. Сборные ЮАР и Канады сыграли в Лос-Анджелесе (США).

Что нужно знать

ЮАР проиграла Канаде — 0:1

Эуштакиу забил победный гол в компенсированное время

Канада в 1/8 финала сыграет против победителя пары Нидерланды/Марокко

Встреча, проходившая на стадионе "Лос-Анджелес", завершилась со счетом 1:0 в пользу Канады. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды выдали один из самых скучных поединков на этом Мундиале. В первом тайме Канада создала несколько моментов у ворот ЮАР, но забить так и не сумела. Ключевым моментом во встрече стала 45-я минута. Португальский рефери Жуан Пиньейру не назначил пенальти в ворота африканской команды за фол Хулисо Мудау на Ричи Ларее.

🚨 𝐘𝐄𝐒 or 𝐍𝐎 - should Canada have been awarded a penalty for this challenge on Richie Laryea? pic.twitter.com/YQFbirBt7G — Football Insider (@footyinsider247) June 28, 2026

Во втором тайме канадцы были более активными в атаке, а ЮАР сосредоточился на контр-выпадах. Уже в компенсированное время Стивен Эуштакиу принес победу канадцам, пробив идеально в угол ворот со средней дистанции. Таким образом, в 1/8 финала Канада сыграет против победителя игры Нидерланды — Марокко.

Полный видеообзор встречи ЮАР — Канада будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.